Suomi kohisee tällä hetkellä siitä, mitä pääministeri on tehnyt vapaa-ajallaan. Analyyseissä on keskitytty jopa videon äänen spektrianalyysiin. Pian tälle analyysille ei ole tarvetta. Deepfake-videoiden tuotanto on kovassa kasvussa.

Kesällä 2015 Intel esitteli kokonaan uuden muistitekniikan. Yhdessä Micronin kanssa kehitetty Xpoint päätyi ensin markkinoille Optane-nimellä ja nyt Intelin omalle tuotelinjojen hautausmaalle, jossa alkaa olla ahdasta.

Nvidia ei saanut ostaa englantilaislähtöistä Arm-yritystä, joka hallitsee edelleen kännyköiden ja sulautettujen sovellusten prosessorien markkinaa. Kun katsoo Arm:n viimeistä vuosineljännestä, Nvidian kiinnostuksen ymmärtää.

On koko lailla eri asia valmistaa kolme bittiä samaan soluun tallentava muisti kuluttajan SSD-levylle kuin teollisuuteen, jossa vaaditaan korkeaa luotettavuutta ja suorituskykyä vihamielisissä olosuhteissa. Kioxia on nyt kuitenkin onnistunut tässä BiCS 3D -siruillaan.

Nokia ilmoitti testanneensa onnistuneesti 600 gigabitin kuituyhteyttä Telekom Serbian ja MTEL:n optisessa siirtoverkossa. Testissä data liikkui Banja Lukasta Belgradiin välillä ja kytkennästä huolehti PSE-Vs-piirisarjaan pohjaava Nokia 1830 Photonic Service Switch -reititin.

AtlasVPN:n tuoreimman VPN-barometrin mukaan (Global VPN Adoption Index) VPN-latauksien määrä oli vuoden ensimmäisellä puoliskolla 215 miljoonaa. Merkittävin markkinoiden muutos tapahtui Venäjällä, jossa lähes neljäsosa väestöstä latasi VPN-palveluita. VPN on venäläisten keskeinen keino kiertää Putinin hallinnon propagandaa, joka kertoo omaa versiotaan maan laittomasta hyökkäyksestä Ukrainaan.

Datakeskuksissa kaistanleveyden kehitys on ollut hurjaa. Esimerkiksi palvelimien ethernet-kytkinten nopeus on kasvanut viimeisen 12 vuoden aikana 80-kertaiseksi samalla, kun niiden virrankulutus on kutistunut 95 prosenttia. Broadcomin uusin kytkinpiiri jatkaa samaa kehityspolkua.

Perovskiittikalvoista puhutaan paljon aurinkokennojen kehityksessä. Kyse on periaatteessa edullisesti valmistettavasta mineraalikalvosta, jonka lisääminen kennorakenteeseen parantaa kennon hyötysuhdetta. Ruotsalaisen Evolarin kalvolla tandem- eli kaksikerrosrakenne generoi auringonvalosta 25 prosenttia enemmän sähköä.

Norjalainen Nordic Semiconductor tunnetaan erityisesti teollisuuden langattomien IoT-piirien toimittajana. Yhtiön mobiiliverkon tuotteet suunnitellaan Oulussa käytännössä entisten nokialaisten toimesta. Nyt Nordic on laajentanut wifi-piireihin.

Digi- ja väestötietovirasto kertoo, että digitaalinen henkilökortti etenee. Digitaalisen henkilöllisyyden varmistava mobiilisovellus on tarkoitus ottaa käyttöön ensi vuonna. Sovelluksen toteutus etenee vauhdilla Digi- ja väestötietoviraston ja poliisin yhteistyönä ja valmius käyttöönottoon on reilun puolen vuoden päästä.