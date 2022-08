Moni kärsii latausahdistuksesta

Sähköautojen omistajat evät pysty rentoutumaan ajaessaan, kun katse suuntautuu koko ajan akun varaustilanteeseen. Mistä löytyy seuraavalatausasema? Onko se vapaana? Kuinka tehokas se on? Sama ilmiö on tuttu älypuhelimen käyttäjille. Nyt ilmiötä on tutkittu OnePlussan teettämässä tutkimuksessa.

Tutkimuksen mukaan akun matala varaustaso aiheuttaa monelle stressiä. Useimmat eivät poistuisi kotoa, jos puhelimen akkua on jäljellä alle 20 prosenttia. Itse asiassa lähes kolme neljästä ihmisestä (73 prosenttia) sanoo, että he eivät haluaisi lähteä kotoa, jos heillä on puhelimessa akkua jäljellä alle 20 prosenttia.

OnePlussan tilaama tutkimus paljasti, että 5 prosenttia ihmisistä saa päänsärkyä, jos heidän akkunsa on loppumassa, kun he ovat poissa kotoa. Lähes joka kymmenes tutkimuksen vastaajista (7 %) myönsi etteivät he voi kunnolla keskittyä, jos heidän puhelimensa akku on vähissä.

Oli tiettyjä tilanteita, joissa akun loppuminen ahdisti eniten: Google Mapsin käyttäminen oli listan kärjessä (45 % vastaajista), kolmasosas (30%) kyselyyn vastaajista stressaa akun loppumista lomalla ja 25 % vastaajista panikoi tavatessaan ystäviä, jos akku on vähissä.

Tutkimus paljasti myös, missä määrin mobiililaitteet ovat välttämättömiä jokapäiväisessä elämässämme: 61 prosenttia vastaajista myönsi, että heidän puhelimensa on lähes pakollinen työkalu jokapäiväisessä elämässä verkkopankkipalveluiden käyttämisestä lippujen varaamiseen ja työsähköposteihin.

Tutkimuksesta tulee ilmi myös erot sukupuolten välillä: lähes joka viides (23 %) naisista myönsi, että he kokisivat stressiä, jos heidän puhelimensa akku loppuisi sokkotreffeillä. Tämä voisi vaikuttaa nimittäin reaaliaikaisten tilannepäivitysten jakamiseen ystäville treffeiltä. Miehistä vain 7 prosenttia miehistä tunsi samoin. Älypuhelimen käyttö julkisessa liikenteessä toi myös esille sukupuolten välisiä eroja, sillä 38 prosenttia naisista (vs. 23 % miehistä) sanoi, että junassa matkustaminen olisi huono hetki akun loppumiseen. Kaiken kaikkiaan naiset olivat tutkimuksen mukaan enemmän riippuvaisia puhelimistaan. Yli 50 prosenttia myöntää kokevansa stressiä, kun heidän puhelimensa akku on loppumaisillaan. Miehistä näin tunsi vain joka kolmas.

