STMicroelectronics ja saksalainen trinamix ovat kehittäneet ratkaisun, jolla kasvot voidaan tunnistaa luotettavasti OLED-paneelin takaa. IFA 2022 -näyttelyssä esiteltävä ratkaisu on niin luotettava, että sitä voidaan käyttää käyttäjän autentikointiin mobiilimaksamisessa.

Kesällä 3GPP-järjestössä hyväksytty uusi 5G-standardi eli Release 17 tuo monia uudistuksia ja laajennuksia 5G-verkkostandardeihin. Yksi uudistuksista on NTN (Non-terrestrial networks), joka laajentaa 5G-yhteydet avaruuteen. Mediatek on jo demonnut NTN-datansiirtoa yhdessä mittauslaitevalmistaja Rohde & Schwarzin kanssa.

C-tyypin USB:llä on monia etuja vanhempiin liitäntöihin verrattuna. Sitä e voi liittää väärinpäin, se on paljon vakaampi, siirtää dataa nopeammin ja tuo suuremman tehon lataukseen. Suunnittelijoiden on aika siirtyä tulevaisuuden liittimeen.

NAND-piireissä kapasiteettia voidaan kasvattaa kahdella tavalla: solun pienentämisellä ja lisäämällä soluun tallennettavien määrää. Kun molemmat ovat flashin luonteen takia ongelmallisia, valmistajat ovat ryhtyneet lisäämään solujen päällekkäin. Uusimmat ratkaisut ovat jo yli 200 metallointikerroksen ”pilvenpiirtäjiä”.

Muutaman viime vuoden aikana Google on havainnut, että hajautetut palvelunestohyökkäykset (DDoS) yleistyvät ja niiden koko kasvaa eksponentiaalisesti. Nyt yhtiö kertoo, että kesäkuun ensimmäisenä päivänä sen pilviasiakkaaseen kohdistettiin sarja HTTPS DDoS -hyökkäyksiä, jotka huipussaan yltyivät 46 miljoonaa pyyntöön sekunnissa.

OnePlus kertoo aloittaneensa tänään uuden 10T-mallin toimitukset ympäri Eurooppaa. Kyse on äärimmäisen nopeasti laitteesta uuden Snapdragon 8+ Gen 1 -prosessorin myötä, mutta laitteen huomionarvoisin seikka perustuu uusiin galliumnitridipohjaisiin tehokomponentteihin.

Kanadalainen startup untether on esitellyt jo toisen polven piiriarkkitehtuurinsa Hot Chips -tapahtumassa. SpeedAI-nimen saanut tekoälyprosessori perustuu peräti yli 1400 RISC-V-ytimeen. Yhtiön mukaan suorituskyky on tekoälylaskennassa käytettyihin GPU-prosessoreihin verrattuna 15-kertainen.

Ruotsalainen RangeAnt on esitellyt moniprotokolla-antennin IoT-sovelluksiin laajalle 700-3000 megahertsin väliselle alueelle. Sen hyötysuhde on 80-90 prosenttia eli antenni tarjoaa suuremman kantaman käytettävissä olevalle lähetinteholle ja paremman vastaanottimen suorituskyvyn.

Turkulaisen ARSOn suunnittelema säteilymittari matkaa NASAn Artemis-ohjelmassa Kuu-matkalle jo ensi viikolla. Orion-avaruusalus laukaistaan miehittämättömänä avaruuteen 29. elokuuta 2022 mukanaan viisi ASRO:n suunnittelemaa ja valmistamaa säteilymittauslaitetta.

Samsung on esitellyt uusimman pelaajille ja graafisille ammattilaisille tarkoitetun SSD-levyn. 990 Pro pohjautuu PCIe 4.0 -väylään, vaikka huhuissa liikkui jo seuraavan polven PCIe 5.0 Sitä joudutaan siis vielä odottamaan.