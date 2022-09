USB-väylän 4-versio on vasta ehtinyt rajoitetusti markkinoilla oleviin laitteisiin, mutta tekniikkaa hallinnoiva USB Promoter Group on esitellyt jo väylän 2.0-version. Sen myötä USB4-linkkien datanopeus C-tyypin liitännän läpi kasvaa kaksinkertaiseksi eli 80 gigabittiin sekunnissa.

HMD Global esittelee huomenna alkavilla Berliinin IFA-messuilla kolme uutta älypuhelinta. Uutuuksista Nokia X30 5G ja Nokia G60 5G on tehty kestäviksi ja lisäksi puhelinten valmistuksessa on käytetty kierrätysmateriaaleja ja kestäviä ratkaisuja. X30:n jonka runko on valmistettu 100 % kierrätetystä alumiinista ja 65 % kierrätetystä muovista.

Autolatureita on ollut tarjolla iät ja ajat, mutta niiden teho on ollut pieni. Usein lataus jaksaa juuri ja juuri pitää laitteen hengissä, jos sillä tekee jotain navigointia raskaampaa. Nyt OnePlus on esitellyt autolaturin, joka lataa OnePlussan uudempia puhelimia jopa 80 watin teholla.

Tietoturvayhtiö Trend Micro on julkistanut tietoturvaraporttinsa vuoden ensimmäiseltä puoliskolta. Yksi raportin ennusteista sanoo, että kiristyshaittaohjelmahyökkäyksiä tehtailevat verkkorikolliset kohdistavat tulevina vuosina iskujaan Linux-palvelimiin ja sulautettuihin järjestelmiin aiempaa enemmän.

Softbankin omistama Arm hallitsee älypuhelimien markkinoita suvereenisti. Jokaisesta puhelinprosessorista maksetaan käytännössä sille rojalteja. Nyt Arm on haastanut Qualcommin oikeuteen lisenssisopimuksen rikkomisesta. Syytös liittyy Qualcommin vuodentakaiseen Nuvia-yrityskauppaan.

Helvar on esitellyt uusia tuotteita, joilla voidaan yksilöllisesti säätää valaisimia järjestelmässä. Ratkaisu perustuu uusiin DALI-datansiirtoa tukeviin 32XTR-Tracksensor -antureihin, jotka voidaan asentaa suoraan valaistuskiskoon.

Uusien autojen rekisteröinnit laskivat edelleen Euroopassa heinäkuussa. Täyssähköisten myynnin kasvu jatkuu, vaikka onkin hidastunut. Ladattavan hybridin suosio sen sijaan romahti. Syynä on PHEV-tekniikan putoaminen kannustimien piiristä monissa Euroopan maassa.

Intel on jo aiemmin sanonut tukevansa avoimeen lähdekoodiin perustuvien RISC-V-prosessorien kehitystä. Nyt yhtiö on lähtenyt tuumasta toimeen ja esitellyt valmiin kehitysalustan RISC-V-suunnitteluun. Mukana hankkeessa on koko joukko RISC-V-pioneereja.

Suomi on Euroopan ja koko maailman kyberturvallisin maa. Tämä käy ilmi Reboot Digital PR Servicesin uusimmasta tutkimuksesta.

Maanmittauslaitoksen ylläpitämä Metsähovin geodeettinen tutkimusasema Kirkkonummella tekee teknologiaharppauksen ottaessaan käyttöönsä uusitun mittalaitteiston. Sen ansiosta Suomi saa ennennäkemättömän tarkkaa paikkatietoa. Tarkkuus paranee jopa millimetritasolle.