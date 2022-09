Kasvava trendi? Sandisk räätälöi muistikortin suositulle pelille

Western Digital on julkistanut nykyisin omistamansa Sandisk-brändin kautta Nintendo Switchille ja erityisesti suositulle Fortnite-pelaajille räätälöidyn microSD-muistikortin. Lisävetoa kortille haetaan sillä, että kortin mukana saa Fortnite-virtuaaliesineen.

Kortti on toteutettu yhteistyössä Epic Gamesin ja Nintendon kanssa. Oikeudet pelin tuotenimeen hankittiin IMG:ltä, joka hallinnoi pelimerkin lisensointioikeuksista kuluttajamarkkinoille. Kortti tulee yksinoikeudella Nintendo Switchille ja ideana on tarjota pelaajille luotettava ja vakaa tallennusratkaisu riippumatta siitä, missä he Fortnitea pelaavat.

Kortista on kaksi versiota, jotka perustuvat kahteen pelistä tuttuun asuun: Skull Trooper (128 Gt) ja Cuddle Team Leader (256 Gt). Pienemmän kortin hinta on 33,99 euroa, suuremman 58,99 euroa.

Nintendo Switch on sikäli sopiva laite laajennusmuisteille, sillä maksimissaan kiinteä tallennustila on 64 gigatavua. Pelille räätälöityjä muistikortteja on esitelty aiemminkin. Tällä hetkellä Sandiskilta saa perusmallisen 128 gigatavun microSD-kortin parillakympillä, joten Fortnite-brändättyjen korttien mukana tulevalla koodilla on aika paljon arvoa. Ehkäpä kyse on virtuaaliesineestä, joka on hyvin haluttu.