Okmetic on lanseerannut uuden vaativia RF-suotimia varten räätälöidyn Engineered Ultra High Resistivity -piikiekon. Kiekko täydentää yhtiön korkearesistiivistä RFSi-tuoteperhettä (Radio Frequency Silicon), jonka kiekot tarjoavat erinomaisen alustan erilaisille RF-sovelluksille kuten matkapuhelimissa käytettäville BAW- ja TF-SAW -suotimille.

Tietoturvayritys Check Point Software on esitellyt uuden ratkaisu- ja palvelukokonaisuuden, jonka lähtökohtana on tietoturvapoikkeamien ennaltaehkäisy. Kolmesta eri ratkaisuista koostuvan Horizon-alustan tavoitteena on estää hyökkäykset ennen kuin ne ehtivät aiheuttaa vahinkoa.

Japanilainen Cosel on lanseerannut kolme uutta DIN-kiskoteholähdettä teollisuussovelluksiin. Uusi WDA-sarja tuo kolme tehotasoa laajalla 85-264 voltin jännitealueella ja korkealla hyötysuhteella moniin sovelluksiin.

Western Digital on julkistanut nykyisin omistamansa Sandisk-brändin kautta Nintendo Switchille ja erityisesti suositulle Fortnite-pelaajille räätälöidyn microSD-muistikortin. Lisävetoa kortille haetaan sillä, että kortin mukana saa Fortnite-virtuaaliesineen.

Harvardin yliopiston materiaalitieteiden laitoksella on kehitetty kiinteä litiumakku, joka mahdollistaa auton akuston lataamisen nykyisiä akkuja nopeammin ja turvallisemmin. Tekniikan tuominen markkinoille vie aikaa 3-5 vuotta, sen kehittäjät lupaavat.

ISO/SAE 21434 -standardi suojaa ajoneuvojen ja autojen turvallisuutta määrittelemällä vaatimukset, jotka tekevät autojen järjestelmistä kestävämpiä kyberhyökkäyksiä vastaan. Taiwanilainen Winbond on nyt esitellyt markkinoiden ensimmäinen muistin, joka on sertifioitu uutta standardia varten.

Saksalainen elektroniikan komponenttien jakelija Rutronik kertoo laajentavansa Kiinan toimintojaan uudella varastolla Shanghaissa ja uudella toimistolla Xiamenissa. Tavoite on toimittaa komponentteja ja teknistä tukea suoraan yhtiön aasialaisille asiakkaille.

Sähköautoilu pelastaa ison maailmasta, tuntuu moni ajattelevan. Mutta viime vuonna maailmassa oli hieman yli 1,4 miljardia ajoneuvoa, joista noin puoli prosenttia kulki sähköllä. Jos kaikkien autojen voimalähde pitäisi vaihtaa fossiilisista sähköön, litium ei tule riittämään.

Avoimeen arkkitehtuuriin perustuvat RISC-V-piirit ovat valloittamassa nopeasti sulautettujen laitteiden markkinoita. Seuraavaksi vuorossa on avaruus. NASA on valinnut SiFiven RISC-V-piirit seuraavan sukupolven avaruusmatkailun prosessorialustaksi.

Perovskiiteiksi tunnetuista materiaaleista valmistetut aurinkokennot ovat saavuttamassa perinteisten piipohjaisten aurinkokennojen tehokkuutta. Samalla neovat piipohjaisia kennoja edullisempia. Nyt Linköpingin yliopiston tutkijat ova onnistuneet ratkaisemaan perovskiittikalvojen suurimman ongelman.