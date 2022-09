KUKA tuo yksilöllisen robottien ohjauksen pk-yrityksille

Saksalainen automaatioyritys KUKA on esitellyt uuden iiQoT-alustan, joka antaa pienemmille automaatiota hyödyntäville yrityksille samat mahdollisuudet kuin suurilla teollisuuskonserneilla. Pilvipalvelun kautta heillä on täysi kontrolli siitä, miten hyvin robotit toimivat, milloin ne tarvitsevat huoltoa, onko tuotannossa pullonkauloja ja niin edelleen.

Suurille yrityksille on tarjolla KUKA.DeviceConnector-alusta. Se sopii paremmin niille yrityksille, jotka haluavat luoda omia valvonta-alustojaan. Uusi iiQoT on pilvipohjainen ja tarjoaa kaikkien laitteiden täydellisen hallinnan. Se on kuitenkin mallinnetumpi ja hieman yksinkertaisempi.

KUKA Nordicin kanavapäällikkö Micael Amandusson kehuu uutta alustaa ”uskomattoman käytännölliseksi ja helppokäyttöiseksi”. - Jokaiselle robotille saa valmiit sivut, ja robotit voidaan eritellä sarjanumeron mukaan, jolloin päästään näkemään yksilöllisesti, mitä ne tekevät, kuinka paljon energiaa ne kuluttavat, kuinka monta tuntia vuorokaudessa ne ovat käynnissä ja niin edelleen.

Uusi alusta on myös edullinen. Toisin kuin KUKA.DeviceConnectorissa, asiakkaan ei tarvitse ostaa ohjelmistoa erikseen. iiQoT:n perusversio on ilmainen. Alustan käyttö toki edellyttää robottien verkottamista, mikä on useimmiten tehty jo aiemmin.

Pilvipalvelun kautta käyttäjät saavat tietoa robottien toiminnasta. Kaikki tuotetut tiedot avaavat oven toimintojen virtaviivaistamiseen älykkäällä tavalla. Pilvipalvelun ansiosta voit myös valvoa järjestelmääsi ja optimoida sitä mistä päin maailmaa tahansa, suoraan puhelimestasi tai tietokoneeltasi.