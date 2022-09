Mitä ihmettä Apple aikoo iPhonen kanssa?

Applen uusi iPhone 14 pitää sisällään palon uutta. Pääkamera ja ultralaajakenno kasvoivat ensimmäistä kertaa 48 megapikseliin, lovi vaihtui huippumalleissa ”dynaamiseen saareen” tai saarekkeeseen, mikä näyttää todella innovatiiviselta ja monikäyttöiseltä idealta. Mutta silti moni analyytikko ihmettelee, mitä Apple puuhastelee iPhonen liitännän kanssa.

Kyse on tietenkin arpomisesta USBC- ja Applen oman Lightning-liitännän välillä. Lightning täytti juuri 10 vuotta, mutta aikanaan jopa jonkinlaiseksi vahvuudeksi ymmärretty liitin on nyt iPhonen kehitystä eniten jarruttava osa.

Syitä tähän on monia. Maksimidatanopeus on 480 megabittiä sekunnissa, kun esimerkiksi USB 3.0:n datanopeus on 5 gigabittiä sekunnissa. USB 3.0 -tuen Apple on tuonut vain joidenkin iPad-mallien liitäntään.

Isompi ongelma Lightning-liitännässä on jännitteen rajaaminen 2,4 volttiin. Sen takia Applen laitteisiin ei ole voitu tuoda pikalatausta. Vaikka iPhone-puhelimissa on 8-polvesta asti ollut tuki USB PD -tehonsiirrolle, nopeampi lataaminen on edellyttänyt USBC-Lightning-kaapelin ostamista.

Viime tammikuussa Euroopan Unioni antoi kovemman iskun Applen omalle liittimelle päättäessään, että älypuhelimissa ja muissa kannettavissa laitteissa pitää käyttää yhtä ja samaa USBC-standardia. Apple vastusti direktiiviä sanoen sen ”haittaavan kilpailua”, mutta teknisten speksien perusteella väite on hölynpölyä.

Applen venkoilu on saanut kaikki verkon ennustajat povaamaan sitä iPhone-versiota, joka vihdoin hyppää 2020-luvulle myös liitäntänsä suhteen. Nyt varmana tietona pidetään sitä, että ensi vuonna julkistettavan iPhone 15 -mallin Pro-versio olisi varustettu USBC-liitännällä.

Tuore iPhone 14 näyttää viittaavan siihen, ettei Apple pidä latausnopeutta tai datansiirron nopeutta kovin tärkeänä käyttäjän kannalta. Ajatus on kaikkiaan typerä.