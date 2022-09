Javasta tuli uusi versio - miljoonat koodaajat ajavat vanhoilla

Oracle on esitellyt uuden version Javasta. Java 19 JDK sisältää seitsemän JDK-parannusehdotusta kehittäjien tuottavuuden lisäämiseksi, kielen parantamiseksi ja alustan suorituskyvyn, vakauden ja turvallisuuden parantamiseksi. Useimmat java-koodaajat käyttävät kuitenkin aiempia versioita.

Java on yksi suosituimpia ohjelmointikieliä. Erilaisissa vertailuissa se sijoittaa aina kärkipäähän. Oracle puhuu ”suosituimmasta teknologiatrendien kielestä”, joka ei tarkoita oikein mitään. Mutta se tiedetään, että maailmalla on 60 miljardia javavirtuaalikonetta.

Edellisen kerran java-koodaajien käyttämiä versioita tutkittiin alkuvuodesta, Tuolloin kävi ilmi, että suosituin java-versio on Java 11, joka julkistettiin syyskuussa 2018. Sitä käytti 48 prosenttia kehittäjistä. Maaliskuussa 2014 esiteltyyn Java 8:een luotti 46 prosenttia.

On uusien versioiden käyttöönotto sitten hidasta tai ei, uusia ominaisuuksia Oracle toi tälläkin kertaa. Näitä kutsutaan javassa nimellä JEP (Java Enhancement Project). Uusi ominaisuuksia tulee esimerkiksi OpenJDK-projektista Amber (Record Patterns and Pattern Matching for Switch). JEP 428 pyrkii puolestaan helpottamaan monisäikeistä ohjelmointia.

JEP 424 tunnetaan taasen projektinimelä Panama ja siinä kehitetään tekniikkaa, jolla Java-ohjelmat kommunikoivat virtuaalikoneiden ulkopuolelle natiivikirjastoilla ja -datalla. JEP 422 yrittää saada javavirtuaalikoneita toimimaan RISC-V-pohjaisilla laitteilla.

Oracle toimittaa uusia Java Feature -julkaisuja kuuden kuukauden välein ennakoitavan julkaisuaikataulun mukaisesti. Tämä poljinnopeus tarjoaa tasaisen virran innovaatioita samalla kun se parantaa jatkuvasti alustan suorituskykyä, vakautta ja turvallisuutta, mikä auttaa lisäämään Javan leviämistä kaikenkokoisissa organisaatioissa ja toimialoilla.

Oracle esittelee Java 19:n uusimpia ominaisuuksia JavaOne 2022 -tapahtumassa, joka järjestetään 17.-20. lokakuuta Las Vegasissa.

Kuva: AdobeStock