Ammattielektroniikan ”olympialaiset” eli Electronica järjestetään normaalisti neljän vuoden tauon jälkeen parin viikon kuluttua. Yritykset ovat jo aloittaneet uusien tuotteiden vyöryn. Moni julkistus on ajoitettu nimenomaan Münchenin messuille.

NXP on esitellyt kaksi uutta vähävirtaista mikro-ohjainta, joille on integroitu alan ensimmäinen neuroverkkoprosessori. MCX N -ohjainten on tarkoitus tuoda verkon reunalle suorituskykyä, joka muuntaa datan älykkyydeksi.

Reaaliaikaisuuteen yltävä 5G-viestintä ja vankat reunapalvelimet kiihdyttävät teollisuuden digitalisointia. Uudet COM-HPC-standardin mukaiset palvelinmoduulit ruokkivat tätä kehitystä poikkeuksellisen kestävän rakenteensa ansiosta. Se mahdollistaa käytön myös ilmastoitujen datakeskusten ulkopuolella tehdassalien ankarissa tuotanto-oloissa ja haastavissa ulkoympäristöissä.

Isoa osaa internet-liikenteestä salaavassa OpenSSL-kirjastossa raportoitiin viikko sitten kriittinen haavoittuvuus. OpenSSL-projekti sai eilen jakoon päivitysversion 3.0.7. Tiettävästi haavoittuvuutta ei ehditty hyödyntää millään tavalla.

Suomen tieliikenteen päästöt halutaan puolittaa vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteen saavuttamiseksi on päätetty monia keinoja, kuten esimerkiksi jakeluvelvoitteen nostaminen sekä sähköauton ostajille suunnattu tuki. Viime vuonna päästöt vähentyivät, mutta poliittisten päätösten vaikutus kehitykseen on ollut marginaalinen.

IoT-datan määrä mobiiliverkoissa tulee kasvamaan voimakkaasti vuoteen 2030 saakka, arvioi Strategy Analytics. Tämä perustuu ennen kaikkea kesällä hyväksyttyyn uuteen 5G-standardiin, joka tunnetaan nimellä RedCap.

Suomalainen hiilinanomateriaalia kehittävä Canatu kertoo tänään päättävänsä 18 miljoonan euron rahoituskierroksen. Vuodesta 2008 lähtien yhteensä 74 miljoonaa euroa rahoitusta keränneen yrityksen toimitusjohtaja Juha Kokkonen näkee, että uuden rahoituksen myötä suomalainen hiilinanoputki laajenee käyttöön monilla uusilla elektroniikan alueilla.

VTT:n HELMI-kvanttitietokone on yhdistetty Tieteen tietotekniikan keskus Oy:n isännöimään yleiseurooppalaiseen LUMI-supertietokoneeseen. Supertietokoneen ja yleiskäyttöisen kvanttitietokoneen muodostama kokonaisuus avataan tutkijoille nyt ensimmäistä kertaa Euroopassa.

Kerroimme puolitoista kuukautta sitten Harvardin yliopiston materiaalitieteiden laitoksella tehdystä akkuinnovaatiosta, joka lupaa tuoda selvästi nykyistä nopeammin latautuvat turvalliset akut markkinoille 3-5 vuodessa. Nyt Adden Technology on saanut yliopistolta lisenssin, jonka avulla tekniikka voidaan kaupallistaa.

TIOBE-indeksi mittaa ohjelmointikielten suosiota verkkohakujen perusteella. Listalla Python, Java, C ja C++ ovat muodostaneet neljän kärjen jo jonkin aikaa. Näiden kielten suosio on omassa luokassaan ja ero muihin näyttää vain kasvavan.