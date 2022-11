Moottorinohjauksen voi suunnitella nopeasti PC:llä

Toshiba Electronics Europe on esitellyt MCU Motor Studion, joka yhdistää PC-pohjaiset suunnittelutyökalut, mikro-ohjainohjelmiston ja edullisen evaluointilaitteiston nopeuttamaan moottorinohjaussovellusten markkinoille tuomista. Rauta perustuu Toshiba TXZ+4A -mikro-ohjaimeen.

MCU Motor Studio -laiteohjelmistopaketti tukee kaikkia yleisiä energiatehokkaita moottorin ohjausstrategioita, mukaan lukien siniaaltokommutointi ja kenttäsuuntautunut vektoriohjaus (FOC), anturittomana tai tarkalla asennontunnistimella. Valittavana on yhden shuntin ja kolmen shuntin virrantunnistus ja tuki PWM-taajuuksille 156 kHz asti.

Laiteohjelmisto kattaa kaikki suositut moottorityypit, mukaan lukien harjattomat tasavirtamoottorit (BLDC) ja kestomagneettisynkroniset moottorit (PMSM). Kytketyt reluktanssimoottorit (SRM) ja asynkroniset AC-moottorit ovat myös tuettuja.

Käyttäjät voivat ohjata jopa kolmea itsenäistä moottorikanavaa yhdellä MCU:lla valitusta vaihtoehdosta riippuen. Arm Cortex-M4 -ytimeen perustuva TXZ+4A-sarja sisältää M4K- ja M4M-ryhmät, jotka mahdollistavat moottorin ohjauksen myös edullisilla 64-nastaisilla ohjainpiireillä. Sirulle toimitettuja moottorinohjausominaisuuksia ovat muun muassa laitteistovektorimoottori, korkearesoluutioinen edistynyt servomoottorien kooderi ja itsediagnostiikka, joka yksinkertaistaa toiminnallisten turvallisuusstandardien, kuten IEC 60730 luokan B, täyttämistä.

Laiteohjelmistopaketti tarjoaa valittavissa olevia toimintoja, joiden avulla käyttäjät voivat määrittää nopeasti ohjaimia, kuten nollavirran pisteen havaitsemisen, moottorin alkuasennon tunnistuksen ja yleisesti käytetyt pysäytysohjaimet, mukaan lukien nopean jarrutuksen. Muita toimintoja ovat magneettikentän pysähtymisen palautus, kuormituksesta riippuvainen nopeuden alennus, edistynyt roottorin ohjaus anturittomalla tarkalla paikannuksella ja lineaarinen liikeohjaus anturipohjaisella tarkalla paikannuksella.

PC-pohjainen moottorinohjaustyökalu auttaa käyttäjiä nopeasti konfiguroimaan PI-ohjaimen, syöttämään valitsemansa invertterikortin ja moottorin parametrit ja aloittamaan ratkaisun arvioinnin. Työkalu näyttää graafisesti tavoite- ja todellisen nopeuden, vääntömomentin, virran, lämpötilan ja DC-välipiirin jännitteen mittaukset ja tarkkailee virhetilaa, kaikki reaaliajassa. Käyttäjät voivat muuttaa moottorin, järjestelmän ja ohjausparametreja dynaamisesti ja ohjelmoida testejä suoritettavaksi automaattisesti.

Pakettiin saa myös MikroElektronikan MIKROE Clicker 4 for TMPM4K -evaluointikortin ja täydentävän 6V-48V invertterisuojan. Yhdessä ne tarjoavat edullisen kehityslaitteistoalustan, joka sopii yhden moottorikanavan ohjaamiseen. Arviointikortti sisältää M4K-ohjaimen ja sille voidaan syöttää virtaa USB-portista, paristosta tai invertterikortista, jossa on oma hakkurimuunnin. Invertteri mahdollistaa yhden tai kolmen shuntin virranmittauksen, ja siinä on joustava käyttöliittymä käyttäjän halutun asennon tunnistusta varten.

MCU Motor Studion laiteohjelmisto ja graafinen käyttöliittymä voidaan ladata täältä.