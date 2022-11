Taiwanilainen MediaTek on esitellyt uuden lippulaivaprosessorin 5G-verkossa toimivien Android-älypuhelinten moottoriksi. Dimensity 9200 tukee kaikkia taajuuksia myös millimetrialueella ja se asettaa Qualcommin tulevatkin Snapdragon-piirit kovan haasteen alaiseksi.

Tampereen yliopisto on käynnistänyt uuden AMICI eli Adaptive Multimodal In-Car Interaction -hankkeen, jossa tutkitaan, miten autojen käyttöliittymistä tehdään ihmisille mahdollisimman sopivia. Hanke toimii tutkimuskonsortiossa yhdessä Aalto-yliopiston sekä 11 teknologiayrityksen kanssa.

Arduino tunnetaan yhtenä rakentelijoiden suosituimmista korttitietokoneista sekä liitettävyytensä että suorituskykynsä ansiosta. Kortteja käytetään myös ammattikäytössä ja nyt Arduinon Pro-sarjaan on saatu uusi laite. OPTA on mikrokokoinen logiikkaohjain, joka tukee erilaisia teollisuuden IoT-liitäntöjä.

Nokian teknologiajohtaja Nishant Batra ennusti vähän aikaa sitten, että virtuaaliympäristö - tai metaversumi, jos halutaan sitä nimeä käyttää - korvaa älypuhelimemme vuoteen 2030 mennessä. Nyt tutkimuslaitos GlobalData on sekin ennustanut älypuhelimen kuolemaa. Syyllinen on kuitenkin 6G-tekniikka.

Älypuhelimien tiedetään keräävän kaikenlaista dataa, josta pääosaa tarvitaan sovellusten optimaaliseen toimintaan. Uusi tutkimus kuitenkin paljastaa, että Applen iPhone kerää käyttäjädataa, vaikka toiminnon poistaisi asetuksista.

Ohjelmistokehityksen työkaluja kehittävä SmartBear on julkaissut jo viidennen kerran raportin, jossa ruoditaan ohjelmistolaadun tilaa. Mukana oli yli 1500 kehitys-, testaus- ja ohjelmistojen elinkaaren ammattilaista. Raportti osoittaa hyvin, miten testaamisen rooli on jatkuvasti kasvamassa.

Vähäkoodisiin sovellustyökaluihin erikoistunut OutSystems kertoo ostavansa Ionicin, jonka sovelluskehittäjien verkostoon kuuluu yli viisi miljoonaa koodaajaa. Kauppa avaa mielenkiintoisia mahdollisuuksia, kun vähäkoodisen kooodauksen työkalut yhdistetään avoimen lähdekoodin mobiilisovelluksiin.

8- ja 16-bittiset MCU:t ovat korvaamaton työkalu pienten erikoistehtävien suorittamiseen. Tehtävät eivät välttämättä ole monimutkaisia, mutta ne voivat olla aikaa vieviä tai kriittisiä. Kun niille siirretään prosesseja, varsinaisille 32-bittisille saadaan yksinkertaisempia toteutuksia, jotka parantavat luotettavuutta, vähentävät muistin käyttöä ja virrankulutusta.

8 and 16-bit MCUs are an invaluable tool for performing small, specialized tasks. The tasks aren’t necessarily complex, but they can be time consuming or time critical. By offloading the tasks, the 32-bit devices can have simpler implementations that improve reliability, reduce memory usage, and lower power consumption.

Taiwanilainen Mediatek on Qualcommin jälkeen toiseksi suurin älypuhelimien sovellusprosessorien toimittaja. Yhtiön uusin piiri on Dimensity 1080, jolla se lähtee haastamaan Qualcommia Android-puhelinten prosessoreissa yhä tiukemmin.