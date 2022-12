Syyllistytkö sinäkin tähän yleiseen salasanamokaan?

Me kaikki käytämme niin monia webin palveluja, että lienee liikaa olettaa, että muistaisimme aina kaikki käyttämämme salasanat. Mutta tiesitkö, että neljä viidestä on unohtanut vähintään yhden salasanan viimeisten kolmen kuukauden aikana.

Verkon markkinointipalveluja tarjoava Reboot SEO Company halusi tietää lisää salasanatottumuksistamme ja analysoi 10 eniten käytettyä verkkosovellusta päätelläkseen, mitkä salasanat käyttäjät unohtavat eniten. Jo viiden unohdetuimman salasanan joukosta löytyy palveluista, joita kaikki käytämme.

Listan ykkösenä on Apple ID. Se unohdetaan keskimäärin 3 361 200 kertaa vuodessa. Maailmassa on noin 1,2 miljardia iPhone-käyttäjää, joten aika huonomuistista porukkaa se on.

Gmail-sähköpostin salasana unohtuu sekin usein, keskimäärin 2 511 600 kertaa vuodessa. Instagramin luku on 1 192 800 ja Applen iCloudin 546 000. LÄhes yhtä usein unohdetaan Facebook salasala (523 200 kertaa vuodessa.

Muita hankalia muistettavia ovat Discordin, Windows 10:n, Steamin, Amazonin ja Sonyn Playstation -verkoston salasanat.

Tutkimuksen teetti rebootonline.com.