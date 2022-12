Onko sillä väliä? Ensimmäinen kolmen radion Matter-piiri

Does it Matter? Matter on ylimmän kerroksen protokolla, joka tarkoitus on saada kaikki IoT-laitteet keskustelemaan keskenään. Nyt NXP laajentaa standardia tukevaa piiritarjontaa markkinoiden ensimmäisellä Matter-yhteensopivalla kolmen radion järjestelmällä, joka on integroitu i.MX RT -ohjaimelle.

Connectivity Standards Alliance eli CSA-yhteenliittymä sai valmiiksi Matter-protokollan 1.0-version lokakuussa. NXP:n 3 radion piiri RW612 on tärkeä lisä tuotetarjontaan, sillä sama ohjainpiiri tukee nyt Matteria Wi-Fin, Thread-linkin ja Ethernetin yli. Itse i.MX-sarjan ohjainpiirin mallimerkintä on K32W148.

RW612 on alan ensimmäinen kolmen radion langaton mikro-ohjain, jossa on samanaikainen, usean protokollan tuki Wi-Fi 6:lle, Bluetooth Low Energy 5.3:lle ja 802.15.4. Viimeksimainitun myötä piiri tukee Thread- tai Zigbee-protokollia. Piiri on suunnattu kodin älylaitteille, kuten termostaateille, autotallin ovenavaajille, ovilukoille, IP-kameroille, robottipölynimureihin ja muihin älylaitteisiin. RW612-radiopiiri perustuu Arm Cortex-M33 -ytimeen ja siinä on TrustZone-M-alijärjestelmä yhteyksien salaamiseen tarvittaville avaimille.

Suunnittelijalle tällaisesta integroidusta ratkaisusta on paljon hyötyä. Monen protokollan käyttöönotto vähentää kustannuksia ja yksinkertaistaa esimerkiksi antennisuunnittelua.