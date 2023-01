Autokanta uusiutuu liian hitaasti - päästötavoitteet eivät täyty

Suomessa ensirekisteröitiin viime vuonna alle 82 000 uutta henkilöautoa. Määrä on historiallisen alhainen ja seurausta komponenttipulasta, pitkittyneestä energiakriisistä sekä talouden heikentyneistä näkymistä. Autoalan tiedotuskeskuksen mukaan autokannan nykyisellä uusiutumisvauhdilla liikenteen päästövähennystavoitteet jäävät saavuttamatta.

Täyssähköautojen osuus kasvoi viime vuonna noin 18 prosenttiin rekisteröinneistä. Autokannassa oli vuoden 2022 lopussa noin 45 000 täyssähköautoa ja noin 105 000 ladattavaa hybridiä. Vaikka ladattavien autojen osuus on ollut nousussa, kokonaisrekisteröintien pienen määrän takia sähköautojen määrä autokannassa kasvaa liian hitaasti.

Nopeampi sähköistyminen vähentäisi polttoaineiden hintapainetta, koska tällöin päästötavoitteita ei tarvitse täyttää yksinomaan uusiutuvien polttoaineiden jakeluvelvoitteella, joka kiristää pumppuhintoja.

82 000 uutta rekisteröityä henkilöautoa on pienin lukema lähes 30 vuoteen. Liikennekäytössä olevien henkilöautojen keski-ikä oli viime vuoden lopussa 12,9 vuotta. Keski-ikä kasvoi noin 0,3 vuodella edellisestä vuodesta. Autokannan keski-ikä on kasvanut viimeisen kymmenen vuoden aikana kahdella vuodella. Kehitys on huolestuttavaa erityisesti liikenteen päästöjen vähentämistavoitteiden saavuttamisen ja liikenneturvallisuuden parantamisen kannalta.

Autokannan vanhenemisen taustalla ovat matalat ensirekisteröintiluvut sekä pienentynyt kierrätykseen palautuvien autojen määrä. Kun vielä 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä noin 5,5 prosenttia autokannasta uusiutui vuosittain, vuonna 2022 osuus oli vain 3,0 prosenttia. Autokannan keski-iän kasvun pysäyttäminen edellyttäisi, että noin 5 prosenttia autokannasta uusiutuisi vuosittain. Tämä tarkoittaisi noin 140 000 uuden auton vuosittaista ensirekisteröintiä.

Autoala ennakoi, että ensirekisteröintien määrä kasvaa tänä vuonna 98 000 henkilöautoon ja 13 000 pakettiautoon. Talouden maltillinen taantuma, korkea inflaatio, korkotason nousu ja energian kohonneet hinnat ovat hiljentäneet automarkkinaa syksyn ja alkutalven aikana ja kuluvan vuoden ensirekisteröintilukematkin jäävät vielä selvästi pitkän aikavälin keskiarvoa maltillisemmiksi.