Lidar syöttää autolle 6 miljoonaa datapistettä sekunnissa

Robottiautojen ja jo myynnissä olevien autojen turvajärjestelmät perustuvat eri laitteista tulevan datan fuusioon. Yksi tärkeitä laitteista on valotutka eli lidar. Piilaaksolainen Cepton vie lidarin suorituskyvyn uudelle tasolle.

Vista-X120 Plus on maailman ohuin ohjelmistolla määriteltävissä oleva autolidar reaaliaikaiseen mukautuvaan 3D-havaintoon. Se on syksyllä esitellyn X90-lidarin evoluutioversio, joka tuo ison hyppäyksen valotutkan suorituskykyyn.

Laite siirtää datan ajoneuvon ECU:n käyttöön 500 prosenttia suuremmalla tiedonsiirtonopeudella. Lisäksi se tarjoaa 30 astetta laajemman näkökentän. Silti laite on viidenneksen aiempaa pienempi.

Näkökenttä on ohjelmallisesti määriteltävissä ja konfiguroitavissa reaaliajassa sekä vaaka- että pystysuunnassa. Tämä tekee lidarista selvästi älykkäämmän, kun se on mukautettavissa erilaisiin käyttötapauksiin.

Vista-X120 Plus on mitoiltaan 140 x 30 x 150 millimetriä. Alle 18 W:n virrankulutuksellaan lidar näkee 200 metrin päähän 0,05° kulmaresoluutiolla. Lidar piirtää ajoneuvon ympäristöstä kuvaa, joka siirtyy ADAS-järjestelmän käyttöön yli 6 miljoonan pisteen sekuntinopeudella.

Ceptonin mukaan laitteen tavoitehinnaksi on asetettu alle 500 dollaria.