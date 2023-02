MEMS-tekniikka on nopeasti valtaamassa kaikkia pieniä mikrofonien paikkoja. Tekniikan etuna on pieni koko, hyvät ominaisuudet ja pieni virrankulutus. Infineonin uusin piiri tekee tekniikasta yhä houkuttelevampaa niin nappikuulokkeissa kuin kuulokojeissa.

Uusia autojen joutuu edelleen ottamaan kuukausia, erityisesti jos haluaa mukaan kaikki autonvalmistajan suunnittelemat ominaisuudet ja toiminnot. Komponenttipula on vaivannut alaa pitkään, eikä helpotusta ole luvassa ainakaan tänä vuonna.

ScientiaMobile on esitellyt viime vuoden älypuhelintilastoja. Androidin osuus markkinoista oli vuoden lopulla 66 prosenttia ja iOS:n 33 prosenttia. Androidin helmasynti on kuitenkin ennallaan: markkinoilla olevissa laitteissa on suuri määrä eri versioita, myös vanhoja versioita.

Yhä useamman uuden puhelimen mukana ei tule laturia, joten markkinoilla on tarvetta entistä paremman hyötysuhteen laitteille. STMicroelectronics halajaa näille markkinoille uudella USB:n tehonsyöttöstandardia (PD) tukevalla kahden portin piirisarjallaan.

Ensimmäinen perusteellinen analyysi Yhdysvaltain puolustusteollisuuden kyberturvallisuuden tilasta paljastaa, että lähes 90 prosenttia puolustushallinnon urakoitsijoista ei täytä vaadittuja turvallisuusstandardeja. Näillä urakoitsijoilla on hallussaan arkaluonteisia kansallisia turvallisuustietoja, ja ne joutuvat jatkuvasti valtion tukemien hakkerien hyökkäysten kohteeksi, kertoo AtlasVPN.

Sähköauton lataamiseen on suositeltavinta käyttää siihen tarkoitukseen suunniteltua, standardin IEC 61851-1 mukaista kiinteästi asennettua latausasemaa, jossa on sähköauton lataamiseen suunniteltu järeä pistorasia tai autoon sopivalla pistokkeella varustettu kiinteä kaapeli.

Sensible 4 kertoo, että ankarissa arktisissa sääolosuhteissa Norjan Bodøssa toteutettu kolmen vuodenajan robottiautokoe päättyi menestyksekkäästi. Pohjoismainen projekti toi arvokkaita näkemyksiä ja dataa, joita käytetään edelleen automatisoidun ajotekniikan kehittämiseen ja tehostamiseen ankarissa sääolosuhteissa.

Samsung on julkistanut uudet Galaxy S23 -puhelinsarjansa. Moni tavoin uutuudet ovat edeltäjiensä kaltaisia ja Sasungia voisi kutsua konservatiiviseksi, jopa varovaiseksi. Eniten pöhinää aiheuttanee Ultra-huippumallin 200 megapikselin pääkamera.

Japanilaiset ovat onnistuneet kehittämään sisätiloihin erittäin pienikokoisen 5G-tukiaseman. Se toimii 28 gigahertsin alueella ja on ensimmäinen tämän taajuusalueen tukiasema, joka säteilee monelle sektorille.

Syksyllä alkoi televisiokuva yllättäen pätkiä. Tai oikeastaan pikselöityä. Ja sitten hävisi osa kanavista kokonaan, missä erityisesti Ylen HD-kanavien katoaminen harmitti. Syyksi paljastui lopulta jo kymmeniä tuhansia antenneja vaivannut ongelma: 4G-signaali.