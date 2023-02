Geekbench on suosittu sovellus, jolla mitata erilaisten laitteiden suorituskykyä. Edellinen versio ilmestyi kolme vuotta sitten, mutta sen jälkeen moni asia on muuttunut. Siksi uusi Geekbench 6 mittaa paremmin ja realistisemmin laitteiden oikeaa suorituskykyä.

Applen uusin ja kaunein puhelin on iPhone 14 Pro Max. Sen edullisin versio on varustettu 128 gigatavun massamuistilla. Counterpoint Researchin komponentti- eli BoM-analyysin mukaan laitteen valmistaminen maksaa Applelle 474 dollaria, mikäli mukana on modeemi myös millimetriaalloille.

Kekseliäisyys ja inspiraatio ovat olleet sveitsiläisen LEM-yhtiön iskusanoja viimeisten 50 vuoden aikana, kun yhtiö on laajentanut sähköisen mittaustekniikan rajoja ja noussut johtavaan asemaan koko maailmassa. Elektroniikkapiirien ja järjestelmien suunnittelijat esimerkiksi autoteollisuuden, automaation, uusiutuvan energian ja latausjärjestelmien parissa ovat päättäneet luottaa LEM:n mittausratkaisuihin, joissa yhdistyvät optimaalinen suorituskyky sekä ainutlaatuinen luotettavuus ja turvallisuus.

Jos ostaa tietokoneen, joutuu hyväksymään sen tosiasian, että luopuu samalla merkittävästä osasta yksityisyyttään. Jos tämä ei tunnu hyvältä, ratkaisu voi olla Balthazar. Se on tiettävästi ensimmäinen täysin avoimeen lähdekoodiin ja avoimiin laiteratkaisuihin perustuva.

Meitä kaikkia kehotetaan nyt säästämään sähkönkulutusta, mutta kuinka paljon sähköä laitteiden virran sammutus oikein säästää? Ei kovin paljoa, selviää Kuluttaja-lehden tuoreesta testistä.

Google on aloittanut seuraavan Android-alustan eli 14-version kehittämisen. Ensimmäisen kehittäjäversion voi jo ladata manuaalisesti Pixel-puhelimille, mikäli uusia ominaisuuksia haluaa testata. Valmista pitäisi tulla alkusyksystä, vaikka muiden valmistajien laitteille Android 14:aa joudutaan odottamaan pidempään.

5G nousi viime vuonna yleisimmäksi mobiilitekniikaksi ohi 4G:n. Ranskalaisen Yole Developpementin tutkimus mobiililaitteiden RF-etuasteiden markkinoista osoittaa myös, että 3G on katoamassa markkinoilta kokonaan.

JavaScript on edelleen webbikehittäjien suosituin kieli, mutta JetBrainsin mukaan tämän vuoden nopein nousija on Microsoftin TypeScript. Viimeisen kuuden vuoden aikana TypeScriptin käyttö on kolminkertaistunut, JetBrainsin raportissa sanotaan.

Ericsson on esitellyt uusia sisätilojen 5G-verkkojen laiteratkaisuja. Esimerkiksi uusi radioyksikkö 8850 (kuvassa) sopii suurempiin toteutuksiin, kuten lentokentille ja toimistorakennuksiin. Edeltäjiin verrattuna se vie 80 prosenttia vähemmän tilaa.

Kiinalainen Realme on esitellyt älypuhelimen, joka käyttää 240 watin lataustehoa ensimmäisenä maailmassa. GT Neo 5 -malli on näin markkinoiden ensimmäinen puhelin, joka tukee USB PD -tehonsyöttöstandardin uutta maksimia.