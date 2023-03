Global Certification Forum eli GCF ilmoitti lisänneensä laitteiden sertifiointiohjelmaansa tuen 5G NR Reduced Capability -tekniikalle, joka tunnetaan myös nimellä 5G NR-Light tai 5G RedCap. Käytännössä tämä tarkoittaa, että jo ensi vuonna markkinoille tulee pieniä laitteita, joista löytyy 5G-yhteys.

Pari vuotta sitten Nokia oli suurissa vaikeuksissa kannattavuutensa kanssa. Yksi suurimmista syistä tähän oli epäonnistuminen Intelin kanssa energiatehokkaiden tukiasemaprosessorien kehityksessä. Nokia joutui turvautumaan FPGA-piireihin, mikä söi kannattavuutta. Nyt nämä ajat alkavat olla takanapäin.

Yksi merkittävimpiä tapoja lisätä mobiiliyhteyden kapasiteettia on yhdistää useita kantoaaltoja samaan linkkiin. Tätä kutsutaan nimellä carrier aggregation. Barcelonassa Nokia onnistui yhdessä Qualcommin ja T-Mobilen kanssa yhdistämään ensimmäistä kertaa viisi kantoaaltoa samaan linkkiin alle 6 gigahertsissä.

Kiinalainen OnePlus ilmoitti tänään lanseeraavansa taittuvanäyttöisen älypuhelimen tämän vuoden toisella puoliskolla. Asiasta ilmoitettiin tänään Mobile World Congress -messuilla. Laite on uusi strateginen avaus yritykselle, joka on aiemmin yrittänyt ennen kaikkea haastaa markkinoiden premium-malleja ns. "lippulaivantappajilla”.

Nokia on laajentanut Wi-Fi-reitittimiensä sarjaa tänään Barcelonan Mobile World Congress -messuilla. Uusi reititin on Beacon 10, joka on samalla Nokian ensimmäinen uutta 6E-tekniikkaa tukeva reititin. Kuuden gigahertsin taajuustuen myötä laite voi tarjota jopa 1o gigabitin datanopeudet kodin tai toimiston verkossa.

Kempeleläinen Polar Electro yllätti tänään monet ilmoittavalla avaavansa algoritminsa ja ohjelmistoratkaisunsa kumppaniensa käyttöön. Ensimmäisenä algoritmeja pääsee hyödyntämään Casio. Aiemmin Polarin vuosia kehittämät algoritmit ja ohjelmistoratkaisut ovat olleet vain sen omassa käytössä.

Signaalin lentoaikaa mittaavia antureita käytetään moneen sovellukseen. Sen avulla voi tunnistaa henkilöiden läsnäolon, avata älylukkoja ja avata älypuhelimen kasvontunnistuksella. Infineonin uusi ToF-anturi on suorituskykyinen ja ennen kaikkea selvästi aiempaa pienempi.

Nokian, Nordic Semiconductorin, MediaTekin ja Oulun kaupungin tuella on perustettu kaksi uutta järjestelmäpiiriteknologioiden professuuria Oulun yliopistoon. Järjestelmäpiiriteknologian professori Zaheer Khan (kuvassa) aloittaa langattoman tietoliikenteen CWC-keskuksessa. Lauri Koskinen on palkattu Piirit ja järjestelmät -tutkimusyksikköön (CAS, Circuits and Systems).

Barcelonan Mobile World Congressissa on nähty ensimmäistä kertaa laajemmin laitteita, jotka pystyvät hätätilanteessa ottamaan yhteyttä viranomaisiin satelliittiyhteyden välityksellä. 3GPP-terminologiassa kyse on NTN-linkistä. Useissa tapauksissa se edellyttää vain laiteohjelmiston päivittämistä.

Sähkölaitteiden turvallisuudessa on edelleen paljon parantamisen varaa. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto velvoitti viime vuonna yrityksiä poistamaan markkinoilta 42 vaarallista sähkölaitetta. Eniten turvallisuuspuutteita oli latureissa, muuntajissa ja erilaisissa led-valaisimissa, kuten aiempinakin vuosina.