Uusi EU-määräys: puhelimen akku pitää pystyä itse vaihtamaan

Euroopan unioni hyväksyi vastikään uuden akkudirektiivin, jota ainakin älypuhelinten valmistajat ovat lukeneet suurennoslasin kanssa. Direktiivi nimittäin näyttää vaativan, että kuluttajan pitää pystyä helposti vaihtamaan laitteensa akku itse.

Kyseinen kohta uusissa määräyksissä kuuluu sanatarkasti näin: ”Designing portable batteries in appliances in such a way that consumers can themselves easily remove and replace them”. Tämä näyttäisi vaativan paluuta vanhaan aikaan, jolloin puhelimen akun pystyi itse vaihtamaan vain irrottamalla takakannen.

Nykypuhelimia ei ole suunniteltu tällaiseen akunvaihtoon. Usein kuoret ovat lasia ja ne on tiukasti liimattu laitteen kehykseen. Lisäksi kameramoduuli laitteen takana on usein kiinteä osa kuorta.

Toki uusiin akkumääräyksiin sisältyy paljon muutakin. Valmistajien on esimerkiksi lisättävä pakollinen hiilijalanjälki-ilmoitus ja -merkintä sähköautojen akkuihin, kevytlaitteiden kuten sähköpyörien ja -skootterien akkuihin sekä ladattaviin teollisuusakkuihin, joiden kapasiteetti on yli 2 kWh.

Suuren kapasiteetin (yli 2 kWh) akuille pitää hakea digitaalinen akkupassi. Määräyksissä on asetettu aiempaa tiukemmat keräystavoitteet: kannettavien paristojen osalta 45 prosenttia vuoteen 2023 mennessä, 63 prosenttia vuoteen 2027 mennessä ja 73 prosenttia vuoteen 2030 mennessä.

Jäteparistoista pitää lisäksi ottaa talteen 50 prosenttia litiumista vuoteen 2027 mennessä ja 80 prosenttia vuoteen 2031 mennessä. Koboltista, kuparista, lyijystä ja nikkelistä pitää kerätä talteen 90 prosenttia vuoteen 2027 mennessä ja 95 prosenttia vuoteen 2031 mennessä.

Uudet määräykset hyväksyttiin parlamenteissa selvin numeroin, joten seuraavaksi komissio vie asian eteenpäin ja jäsenmaiden on vietävä määräys omaan lainsäädäntöönsä.