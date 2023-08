Vain kolme sadasta käyttää Linuxia

Linux on ylivoimaisesti yleisin alusta sulautetuissa sovelluksissa ja teollisuudessa, mutta ihmisten työpöydille se ei ole päässyt. Tuoreimpien lukujen mukaan vain kolme sadasta käyttää Linuxia henkilökohtaisessa tietokoneessaan. Kolmen prosentin raja meni rikki kesällä, mutta mitään isoa muutosta kehitykseen ei ole tulossa.

Statcounterin mukaan Windows on edelleen selkeä ykkönen. Sitä käyttää 69,5 prosenttia tietokoneen käyttäjistä. MacOS on 20,4 prosentin markkinaosuudellaan yhtä selkeä kakkonen. Peukalosääntö menee nyt niin, että joka viides käyttää maccia.

Googlen Chrome OS on viimeisen vuoden aikana nostanut markkinaosuutensa 1,5 prosentista 3,2 prosenttiin eli Linuxin ohi. Alusta on suosittu opiskelijoiden keskuudessa erityisesti Yhdysvalloissa, mutta senkin odotettu nousu on jäänyt suutariksi.

Viime viikolla raportoitiin, että Linux oli noussut ensimmäistä kertaa MacOS:ää suuremmaksi Steam-pelaajien keskuudessa. Linuxilla Steamin pelejä pelasi 1,96 prosenttia käyttäjistä. Windowsin osuus oli 96,2 prosenttia.

Yhtenä Linuxin ongelmista työpöydillä on pidetty jakeluversioiden hajanaisuutta. Eri jakeluversioita on satoja ja uusiakin ilmestyy tarjolle säännöllisin väliajoin. Distrowatchin mukaan suosituin on tällä hetkellä MX Linux ennen EndeavourOS:ää ja Linux Mintiä.