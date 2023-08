Sourcengine seuraa tarkasti komponenttimarkkinoiden kehitystä ja uusimpien lukujen mukaan toimitusajat ovat edellisneljänneksestä lyhentyneet keskimäärin seitsemän päivää. Tämä ei koske kaikkia komponentteja, sillä esimerkiksi monissa passiivikomponenteissa toimitusajat ovat pidentyneet raaka-ainepulan takia.

Markkinoille on nyt alkanut tulla viidennen sukupolven PCIe-tekniikkaa tukevia SSD-levyjä. Ne lupaavat merkittävästi lisää suorituskykyä esimerkiksi suurten tiedostojen käsittelyssä, mutta toisaalta vaikkapa pelin lataamisessa eroa vanhaan PCIe4-tekniikkaan ei juuri ole.

Linux on ylivoimaisesti yleisin alusta sulautetuissa sovelluksissa ja teollisuudessa, mutta ihmisten työpöydille se ei ole päässyt. Tuoreimpien lukujen mukaan vain kolme sadasta käyttää Linuxia henkilökohtaisessa tietokoneessaan. Kolmen prosentin raja meni rikki kesällä, mutta mitään isoa muutosta kehitykseen ei ole tulossa.

Raspberry Pi on suosituin kehittäjien ja rakentelijoiden korttitietokone. Sen suosio kasvaa koko ajan ja arvioiden mukaan markkinoille pukataan pian miljoona korttia joka kuukausi. Nyt myös koodin tekeminen kortille on tehty aiempaa helpommaksi.

Japanilainen mikro-ohjaimien ykkösnimi Renesas kertoo ostavansa Pariisissa vuonna 2003 perustetun Sequansin, joka tunnetaan IoT-piirien ja moduulien valmistajana. Kauppa toteutuu osakekauppana, ja sen arvo on noin 249 miljoonaa dollaria.

Eaton on ilmoittanut avaavansa uuden pohjoismaisen asiakaspalvelukeskuksen Tallinnaan, Viroon. Erinomaisella paikalla Tallinnassa sijaitseva palvelukeskus tukee Eatonin kumppaneita, asiakkaita sekä työntekijöitä Pohjoismaissa ja Baltiassa.

Näyttö on yksi älypuhelimen kalleimpia komponentteja ja samalla yksi useimmin rikkoutuvia. Siksi niissä suositaan mahdollisimman iskunkestäviä lasipintoja. Nämä gorilla-luokan lasikalvot ovat nyt kallistumassa.

Lawrence Berkeleyn laboratorion tutkija Sinead Griffin on vihjannut, että suuren kohun aiheuttanut uutisointi uudesta tehoelektroniikan materiaalista nimeltä LK-99 olisi totta. Kyse on suprajohteesta, joka toimii huoneenlämpötilassa ja normaalissa paineessa.

Tehoelektroniikka on sähköistymisen myötä noussut paljon aiempaa suurempaan arvoon, vaikka toki virransyöttö ja ohjaaminen oli ennenkin keskeistä kaikessa elektroniikassa. Elo-syyskuun aikana ETN tarjoaa laajan tietopaketin tehoelektroniikasta esimerkiksi useamman artikkelin voimalla.

Euroopan komponenttijakelu kokee viimein odotetun hidastumisen ylikuumentuneilla markkinoilla, kertoo jakelijoiden järjestö DMASS. Toisen vuosineljänneksen aikana puolijohteiden myynti kasvoi edelleen 19,3 prosenttia ja ylsi 3,91 miljardiin euroon.

RISC-V on Berkeleyn yliopistossa kehitetty viidennen polven mikro-ohjainarkkitehtuuri, jonka uskotaan pidemmällä aikavälillä haastavan sulautettujen markkinaa hallitsevia Arm-prosessoreita. Nyt viisi puolijohdeyritystä on perustanut uuden yrityksen nopeuttamaan RISC-V-kehitystä.

PCI on tärkein PC-liitäntätekniikka, ja sen kehitys on viime vuosina ollut erittäin nopeaa. PCIe 7 julkaistaan vuonna 2025 ja laitteisiin se ehtinee vuonna 2027. Sen nopeus on 128 gigasiirtoa sekunnissa eli 16-linjaisen liitännän yli dataa saadaan siirtymään 512 gigatavua sekunnissa. Pian tämäkään ei enää riitä.

Jos tarvitsee ruokareseptiä kaapista löytyville aineksille, tekoäly on etevä kumppani. Mutta entä jos tarvitsee tarkkoja tietoja vakavasta sairaudesta, kannattaako turvautua ChatGPT:een vai Googlen Bardiin? Nyt tämäkin on tutkittu.

Kalifornialainen Navitas Semiconductor tunnetaan huippunopeuden kännykkälaturien tehopiireistä. Nyt yritys rummuttaa, että palvelimien ja datakeskusten teholähteissä pitää niissäkin siirtyä galliumnitridi-pohjaisiin tehokomponentteihin, jotta laitteissa ja laitoksissa voidaan vastata tiukentuviin energiatehokkuuden vaatimuksiin.

Perovskiittikiteet lupaavat nostaa aurinkokennojen hyötysuhteen yli 30 prosentin, joten niitä tutkitaan nyt tiiviisti tutkimuslaitoksissa ympäri maailman. Carolina State Universityn tutkijat ovat luoneet robotin, joka pystyy suorittamaan kokeita tehokkaammin, jotta kennoihin voidaan kehittää nopeammin uusia perovskiittirakenteita.

IDC on julkistanut vuoden toisen neljänneksen älypuhelintilastot ja ne ovat valmistajien osalta murheellisia. Vuodessa markkina on kutistunut 7,8 prosenttia lisää. Vain yksi valmistaja on onnistunut kasvattamaan myyntiään, eikä siitä ole moni edes kuullut.

Mittauslaitevalmistaja Rohde & Schwarz toimittaa ensimmäisenä 3GPP:n sertifiointifoorumille testitapaukset automaattisten 5G-hätäpuheluiden eli ns. 5G NGeCall -puheluiden laitetestaukseen.

Urheilu- ja älykelloistaan tunnettu Garmin on avannut Firstbeat Analytics Labin Jyväskylään, Suomeen. Uusi huipputason tutkimus- ja testausyksikkö on täynnä räätälöityjä kuntolaitteita, instrumentointijärjes­telmiä ja omaa seurantateknologiaa, joita Garmin-fysiologit ja datatieteilijät hyödyntävät luodakseen vielä innovatiivisempia ominaisuuksia Garmin-älykelloihin, pyörätietokoneisiin ja muihin edistyksellisiin hyvinvointituotteisiin.

Renesas on yksi johtavista mikro-ohjainten kehittäjistä ja tunnettu erityisesti autojen järjestelmien sirutoimittajana. Nyt yhtiö ilmoittaa, että sen kaikkia ohjainpiirejä voidaan koodata Microsoftin Visual Studio -työkaluilla.

Euroopan unionin tietosuoja-asetus GDPR on ollut voimassa hieman yli viisi vuotta. Tämän vuoden tammi-kesäkuussa asetuksen perusteella määrättiin sakkoja yli 1,5 miljardilla eurolla. Koko viiden vuoden aikana yritysten on täytynyt pulittaa tietosuojarikkomuksista lähes neljä miljardia euroa.