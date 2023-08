Applen M2 Pro: 5-kertainen suorituskyky Intelin prosessoriin verrattuna

Apple julkisti toisen polven Arm-pohjaiset M-prosessorinsa vuoden alussa. Nyt ranskalainen Yole Developpement on verrannut uuteen M2 Pro -piiriin perustuvaa Mac miniä aiempaan Intelin prosessoriin perustuvaan versioon. Ero on huikea.

Yolen mukaan M2 Pro -moottorinen Mac mini on esimerkiksi kuvankäsittelyssä 4,7 kertaa tehokkaampi kuin Intel-versio. Prosessorilla käytetään uusia Avalanche- ja Blizzard-ytimiä, ja ytimien määrä on kasvanut 8:sta 12:een M2 Pro -sarjassa.

M2 Pro -järjestelmäsirulla on integroitu SRAM-lohko sekä liitäntä neljälle ulkoiselle LPDDR5 DRAM -muistia. M2 Pro on 40 miljardin transistorin suoritin, jossa eri ytimillä on käytössään jopa 32 gigatavua yhtenäistä muistia. Ytimille dataa haetaan 200 gigatavun kaistalla. 5 nanometrin prosessissa valmistettuja CPU-ytimiä on 10 tai 12 ja GPU-ytimiä saa käyttöönsä jopa 19.