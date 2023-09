Kalifornialainen Navitas Semiconductor on edelleen pieni yritys, jonka galliumnitridi-pohjaiset tehokomponentit ovat mullistaneet kännykkälatauksen. Nyt yhtiö on esitellyt neljännen polven GaNSafe-piirinsä, jolla tekniikka viedään suurempiin tehoihin.

Puolijohteiden tuotantolaitteiden globaali myynti laski 2 vuoden toisella neljänneksellä vuoden takaiseen verrattuna. Kaikkiaan sirujen tuotantolaitteita ostettiin 25,8 miljardilla dollarilla.

Nokia on toimittanut LTE-privaattiverkon Husky Terminalille Tacoman satamassa Washingtonissa. Yhtiö kertoo, että kuudella 4.9G/LTE-antennilla pystyttiin korvaamaan 39 Wi-Fi-reitittimen peitto satamassa.

Samsung Electronics on julkaissut uuden neljän teratavun version SSD-levyjen 990 PRO -sarjaansa. 8. polven NAND-tekniikalla ja parannetulla ohjaimella uutuudet ottavat käytännössä kaiken irti PCI Express 4.0 -liitännästä. Seuraavaksi on syytä siirtyä PCIe5-sukupolveen.

Suunnittelijoiden komponenttikauppias Farnellin tuore tutkimus osoittaa, että insinöörit luottavat nyt tekoälyyn valitessaan komponentteja uusiin suunnitteluihinsa. Peräti 86 prosenttia suunnittelijoista luottaa tekoälyyn ainakin jossain määrin komponenttien valinnassa.

Lisättyä todellisuutta yritetään tuoda kuluttajille, mutta se edellyttää yhä pienempiä ja edullisempia komponentteja, joilla näytön projisointi toteutetaan. Itävaltalainen TriLite kehittää nyt yhdessä ams OSRAMin kanssa moduulia, joka sopii alle kuutiosentin tilaan.

Sarjaväylien nopeus kasvaa koko ajan. PCI Express 6.0 tarjoaa 64 gigbitin sekuntinopeuden ja USB4-väylän 2-versio jo 80 gigabittiä sekunnissa. Näitä nopeuksia tukevien komponenttien ja laitteiden kehitys vaatii paljon myös mittauslaitteilta.

Luvattomien ohjelmistojen käyttö merkitsee elektroniikkayrityksille vuosittain miljardien dollarien tulonmenetyksiä. Nyt asiaan yritetään uutta ratkaisua lisensoitavalla palvelinten sertifiointiprotokollalla.

RISC-V on avoin Berkeleyn yliopistossa kehitetty RISC-arkkitehtuuri, joka on nopeasti kasvattanut suosiotaan monenlaisissa laitteissa. Nyt se tekee tuloaan jopa tietokoneille ja suosittu Linux-jakelu Debian on saamassa tuen alustalle.

MEMS-markkina kasvaa hyvää vauhtia. Piirejä myytiin viime vuonna 14,5 miljardilla dollarilla ja vuonna 2028 puhutaan jo 20 miljardin dollarin markkinoista, kertoo Yole Developpement -tutkimuslaitos. Teollisuuden MEMS-piireissä suomalainen, nykyisin Muratan nimen alla kulkeva toiminta on hyvässä tilanteessa.

IoT-yhteyksissä on kasvava tarve varmistaa, että laitteet ovat berkon ulottuvilla silloinkin, kun kännykkäverkkoa ei ole saatavilla. Sveitsiläinen u-blox on nyt esitellyt ensimmäisen IoT-moduulinsa, jossa on mukana sekä matkapuhelin- että satelliittiyhteys paikannuksen lisäsi.

Huawein liiketoiminta on kohdannut vakavia ongelmia vuodesta 2019 lähtien, kun pakotteiden laajuutta on koko ajan kasvatettu. Siksi uutiset yhtiön uudesta mobiiliprosessorista ovat yllättäviä. Huawei on tehnyt jotain, minkä ei pitänyt olla mahdollista.

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos on tehnyt valtioneuvostolle tutkimuksen Suomessa toimivista kriittisen teknologian yrityksistä. Tutkimuksesta selviää paljon mielenkiintoista, kuten se, että Euroopan Unioni suhtautuu nykyään kategorisen kriittisesti kiinalaisyritysten yrityksiin hankkia kriittistä teknologiaa tai alan yrityksiä.

Raspberry Pille on kehitetty monia kilpailevia kortteja, joista Milk-V on yksi mielenkiintoisimpia. Yhtiö on aiemmin julkaissut kolme muuta yhden kortin tietokonetta, jotka monet ovat hyvin samanlaisia kuin kuuluisa kilpailija.

Kyberturvallisuusyhtiö Fortinet on julkaisut uusimman Global Threat Landscape Report -katsauksen. Raportista selviää muun muassa, että kiristyshaittaohjelmia havainneiden organisaatioiden määrä laski vuoden 2023 ensimmäisellä puoliskolla viiden vuoden takaisesta 22 prosentista 13 prosenttiin.

Mouser Electronics myy nyt verkkokaupassaan Molexin uusia Sunshade 5-in-1 -antenneja. Kehittyneisiin hyötyajoneuvoihin ja langattomiin sovelluksiin suunnitellut Sunshade 5-in-1 -antennit yhdistävät LTE/5G-mobiiliverkon, Wi-Fi-yhteydet ja GNSS-paikannustoiminnot yhdeksi kompaktiksi laiteratkaisuksi.

Tänä vuonna maailmassa myydään IDC:n ennusteen mukaan 1,15 miljardia älypuhelinta. Lukema on alhaisin kymmeneen vuoteen. Markkinoista noin viidesosa kuuluu Applen iOS-leirille, mutta Androidiin verrattuna iPhonen keskihinta on lähes nelinkertainen.

Linux on taatusti menestynein suomalainen ohjelmistoinnovaatio, mutta Strömbergillä 40 vuotta sitten kehitetty MicroSCADA on sekin saavuttanut kovan suosion. Ohjelmisto valvoo sähkönsaantia yli 10 prosentille maailman väestöstä.

Python on eittämättä tämän hetken suosituin ohjelmointi työkalu, mutta sillä on omat puutteensa. Yksi niistä on hitaus. Tyypillisesti Python on 100-1000 kertaa muita kieliä hitaampi, mutta nyt amerikkalaistutkijat ovat kehittäneet työkalun, jonka avulla Pythoniin saadaan vauhtia.

TDK kertoo aloittaneensa MEMS-pohjaisen lentoaikaa mittaavan ultraäänianturin volyymituotannon. SmartSonic ICU-20201 -piiri on 3,5 x 3,5 millimetrin koteloon ahdettu kaikuluotain.