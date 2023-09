Nokia on esitellyt uuden 7730-reititinalustan, jota yhtiö kehuu monella tapaa vallankumouksellisesti. Ne sopivat sekä IP-runkoverkkojen, että pienempien reunaverkkojen vaatimuksiin.

Apple esitteli eilen illalla Suomen aikaa uudet 15-sarjan iPhone-puhelimensa. Sarjan kahdessa huippumallissa eli iPhone 15 Pro- ja Pro Max -versioissa käytetään täysin uutta Bionic A17 Pro -prosessoria. Kyse on samalla maailman ensimmäisestä 3 nanometrin prosessissa valmistettavasta mobiilisirusta.

Autokannan uusiutuminen ja samalla liikenteen päästöjen väheneminen uhkaa hidastua, mikäli uuden hallituksen suunnitelmat lopettaa erilaiset tukimuodot toteutuvat. Autoala esitti tänään seminaarissaan, että vuoden 2018 romutuspalkkio toi valtiolle merkittävät tuotot.

Check Point Software kertoo elokuun haittaohjelmakatsauksessaan, että uusi Chrome-käyttäjiin kohdistuva Shampoo-kampanja levittää haitallisia selainlaajennuksia. FBI:n johdolla kaadettu Qbot-pankkitroijalainen säilytti vielä elokuussa sijansa maailman ja Suomen yleisimpänä haittaohjelmana.

Tietoturvayritys NordLayerin analyysi paljastaa kymmenen yleisintä kyberturvallisuusvirhettä, joita työntekijät tekevät. Nykyään yli 90 % kaikista kyberhyökkäyksistä alkaa tietojenkalasteluviestillä. Huolestuttavaa on se, etteivät useimmat tunnista näistä phishing-sivustoja.

MediaTek on tilastojen mukaan älypuhelinten prosessorien markkinajohtaja. Nyt taiwanilaisyritys on julkistamassa uusinta järjestelmäpiiriä, joka tuo lisää suorituskykyä ja toiminnallisuutta keskihintaluokan laitteisiin.

Dolby Laboratories esitteli Berliinin IFA-messuilla uuden liitäntätekniikan, joka mahdollistaa tilaäänen tuottamisen langattomasti ilman HDMI-kaapeleita. Tekniikka saattaa ratkaista yhden tilaäänen suurimmista ongelmista.

Tampereella on nyt kolme vuotta kehitetty omia järjestelmäpiirejä SoC Hub -hankkeessa. Konsortion kolmas, huikeat 330 miljoonaa transistoria sisältävä järjestelmäpiiri on nyt lähetetty tuotantoon. Kunnianhimoinen piirikehitystavoite on saavutettu, mutta SoC Hubin työ jatkuu ja neljännen järjestelmäpiirin suunnittelu on jo käynnissä.

Yksi älypuhelimien myyntivaltteja on yhä ollut megapikselien määrä kamerassa, mutta TrendForcen mukaan tämä tie on pian kuljettu loppuun. Yli tuuman kokoiset kamerakennot eivät yksinkertaisesti ole käytännöllisiä, eikä pikselien määrää ole enää järkevää lisätä.

Salainlaiteteknologian jatkuva kehitys ja innovaatiot ovat avainasemassa tietoturvan parantamisessa yhä monimutkaistuvassa digitaalisessa maailmassa. Tamperelainen Insta on kehittänyt turvallisuuskriittisen tietoliikenteen laitepohjaista salausta SafeLink-ratkaisuunsa. Nyt uudelle ratkaisulle on myönnetty Eurooppa- eli EPO-patentti.

Komponenttien verkkokauppias Mouser Electronics ilmoittaa lisänneensä valkoimiinsa Würth Elektronikin 6-akselisen liikeanturin. WSEN-ISDS on 16-bittinen digitaalinen erittäin pienitehoinen ja korkean suorituskyvyn anturi, jossa on 3-akselinen kiihtyvyysanturi ja 3-akselinen gyroskooppi valittavissa olevilla mittausalueilla ja datanopeuksilla.

Apple on tunnetusti saanut prosessorinsa ensimmäisenä TSMC:n edistyneimpien prosessien linjoille, mutta nyt MediaTek ilmoittaa saaneensa Dimensity-järjestelmäpiirinsä läpi taiwanilaisvalmistajan 3 nanometrin prosessista. Volyymeissä MediaTek tuo ne tarjolle ensi vuonna.

Tulevien sähköautojen omistajille tulee hyviä uutisia TrendForce-tutkimuslaitokselta. Sähköautojen akkujen hinnat putosivat yli 10 prosenttia elokuussa. Keskimäärin yhden kilowattitunnin hinta akustossa on nyt noin 78 euroa.

Tutkimuslaitos Gartnerin analyytikot odottavat, että vuoteen 2027 mennessä täyssähköisten ajoneuvojen keskihinta on samalla tasolla kuin kooltaan ja muilta ominaisuuksiltaan vastaavan polttomoottorilla varustetun uuden auton hinta. Tämä tulee nopeuttamaan sähköautojen maailmanlaajuista käyttöönottoa.

Ilmastokriisin ratkaiseminen edellyttää teknologian käyttöiän pidentämistä ja laitteiden kierrättämistä jatkuvan uusien laitteiden ostelun ja pois heittämisen sijaan, kirjoittaa Panasonic TOUGHBOOKin Pohjoismaiden maajohtaja Stefan Lindau.

Viiden peräkkäisen miinusmerkkisen vuosineljänneksen jälkeen puolijohdeteollisuus on kääntynyt kasvu-uralle. Tutkimuslaitos Omdian mukaan alan liikevaihto kasvoi 3,8 prosenttia vuoden toisella neljänneksellä. Mikropiirejä myytiin 124,3 miljardilla dollarilla.

Koneoppimisesta (ML) on tulossa vakiovaatimus sulautetuille suunnittelijoille, jotka työskentelevät kehittääkseen tai parantaakseen tuotteita. Vastatakseen tähän tarpeeseen Microchip on tuonut tarjolle työkalut, joilla koneoppiminen ja tekoälymallit voidaan tuoda jopa 8-bittisilel mikro-ohjaimille.

CUI Devicesin Audio Group on julkistanut uuden vedenpitävän MEMS-mikrofonin, joka on ihanteellinen ankariin ympäristöihin. CMM-3424DT-26165-TR MEMS-mikrofonilla on IPX7-vesitiiviysluokitus sovelluksissa, joissa kosteuden ja nesteen sisäänpääsy ovat uhkana.

Korealaisen autonvalmistaja KIAn uusi EV9-sähkömaasturi pitää sisällään erittäin modernia pohjoismaista tekniikkaan. Alps Alpinen kehittämässä kojelaudassa käytetään norjalaisen TouchNetixin kosketuspiirejä. Ne perustuvat avoimeen RISC-V-arkkitehtuuriin.

Kalifornialainen Navitas Semiconductor on edelleen pieni yritys, jonka galliumnitridi-pohjaiset tehokomponentit ovat mullistaneet kännykkälatauksen. Nyt yhtiö on esitellyt neljännen polven GaNSafe-piirinsä, jolla tekniikka viedään suurempiin tehoihin.