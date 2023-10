Elon Muskin Starlink alkaa välittää puheluita ensi vuonna

Elon Muskin SpaceX:n omistaman Starlinkin tavoitteena on vuonna 2024 käynnistää kaupallinen satelliitti-puhelupalvelu. Palvelu käynnistyy alkaa tekstiviesteillä ennen puhe- ja datapalvelujen lisäämistä, ja IoT-yhteydet satelliittien kautta ovat tulossa vuonna 2025.

Starlink aloitti palvelun mainostamisen verkkosivuillaan ja huomautti, että asetukset toimivat oletusasetuksissa olevien LTE-puhelimien kanssa. Yhtiö on solminut kumppanuuden useiden matkapuhelinoperaattoreiden kanssa, mukaan lukien T-Mobile US, Rogers Communications ja Optus.

Starlinkin palvelu on riippuvainen sen toisen sukupolven satelliittien laukaisusta. Tämä projekti on kohdannut ongelmia SpaceX:n Starship-rakettien vaikeuksien takia. Starlinkin on edelleen käytettävä rakettiyhtiön Falcon 9 -kantorakettia, mikä pakottaa sen pienentämään V2-satelliittejaan pienemmän hyötykuormakapasiteetin vuoksi.

Starlinkin mukaan satelliiteissa on "edistyneitä eNodeB-modeemeja", jotka jäljittelevät mobiilitukiasemia ja mahdollistavat yhteydet samaan tapaan kuin normaalissa verkkovierailussa.