Qualinx on Delftin teknillisestä korkeakoulusta spinnannut yritys, joka pyrkii mullistamaan satelliittipaikannuksen tehonkulutuksen. Nyt yhtiö on kerännyt riittävästi rahoitusta, jotta sen toisen polven piirin kehitys voidaan viedä loppuun ja tuoda volyymeissä markkinoille ensi vuoden aikana.

Tietoturvayhtiö Palo Alto Networks kertoo julkistaneensa maailman ensimmäisen integroidun Code to Cloud -ratkaisun osaksi pilvipalveluita. Prisma Cloud -työkalujen laajennuksen on tarkoitus korvata nykyiset ratkaisut, joissa organisaatiot joutuvat käyttämään useita, jopa 6-10 erillistä työkalua tietoturvan takaamiseen.

AMD:llä on oma brändinsä huipputehokkaiden työasemien prosessoreilla. Nyt Threadripper-perheeseen on tuotu uusi 7000-sarja. Parhaimmillaan työasemaan saa 96 jopa 5,3 gigahertsin kellotaajuudella operoivaa ydintä, joilla on käytössään 480 megatavua välimuistia.

OnePlus julkisti eilen odotetun ensimmäisen taivuteltavan puhelimensa. OnePlus Open on laite, jossa moni asia on tehty oikein. Rauta on parasta mahdollista ja esimerkiksi kamera on selvästi parempi kuin muissa taivuteltavissa. Open kuitenkin erottuu ennen kaikkea siinä, miten käyttöjärjestelmä on sovitettu toimimaan raudalla.

Onsemi on esitellyt uuden Hyperlux LP -kuvakennojen perheen, joka sopii ihanteellisesti teollisuus- ja kaupallisiin kameroihin, kuten älykkäisiin ovikelloihin, turvakameroihin, AR/VR/XR-kuulokkeisiin, konenäköön ja videoneuvotteluihin.

Kesällä 2025 voimaantuleva EU:n radiolaitedirektiivi eli RED asettaa kovia vaatimuksia myös radiokomponenttien kyberturvallisuudelle. Sveitsiläinen u-blox on nyt ensimmäisenä esitellyt kännykkäverkon moduulit, jotka on sertifioitu ETSIn EN 303 645 -kyberturvallisuutta määrittelevien vaatimusten mukaisesti.

Kyberturvallisuusyritys NordVPN:n raportoiman uuden tutkimuksen mukaan suomalaiset ovat neljännellä sijalla koko maailmassa kyberturvallisuudessa. Esimerkiksi valtaosa suomalaisista tietää, miten luoda vahvoja salasanoja.

Nokian toimitusjohtaja Pekka Lundmark ilmoitti tänään massiivisista irtisanomisista, kun yhtiö hakee jopa miljardin euron säästöjä henkilöstökuluihin. Mutta mikä on se tietoliikenneverkkojen käänne, jota Nokialla ei ole Lundmarkin mukaan varaa odottaa?

Nokia ilmoitti tänään odotettua heikommasta kolmannesta neljänneksestä, mutta eniten taisi järkyttää yhtiön päätös hakea kannattavuutta massiivisilla irtisanomisilla. Yhtiö vähentää globaalisti 9000 – 14 000 työntekijää. Suomessa vähennystarve on 450 henkilötyövuotta.

Qualcomm kertoo laajentavansa pitkäaikaista yhteistyötään Googlen kanssa tuomalla RISC-V-pohjaisen puettavan ratkaisun käytettäväksi Googlen puettavien laitteiden Androidille eli Wear OS -käyttöjärjestelmälle. Tavoitteena on kehittää räätälöityjä pienitehoisia ja tehokkaita suorittimia Wear OS -pohjaisiin laitteisiin.

Aina välillä Suomessa tehdyt teknologiset innovaatiot herättävät laajempaa kansainvälistäkin kiinnostusta, mikä yleensä kertoo paljon niiden merkityksestä. Nyt uutiskynnyksen on ylittänyt Aalto-yliopistossa kehitetty langaton lataustekniikka, jossa on onnistuttu pidentämään etäisyyttä, jonka yli lataus onnistuu.

Nokia on tehnyt tiiviisti testejä eri operaattoreiden kanssa 5G-verkkojen oman IoT-tekniikan eli RedCapin parissa. Tekniikkaa on testattu niin Suomessa Telian kanssa kuin ulkomailla BT Groupin kanssa. Päätelaitteet testeissä ovat perustuneet MediaTekin RedCap-testialustaan.

Uusimpia 5 nanometrin ja sitä tiheämpien sirujen valmistaminen edellyttää ns. EUV-litografiaa, jossa rakenteiden valottaminen maskin läpi sirun pinnalle tapahtuu 13,5 nanometrin valolähteellä. Canon sanoo kehittäneensä tekniikan, jolla tiheimpien sirujen valmistus onnistuu yksinkertaisemmin ja pienemmällä tehonkulutuksella.

Viime syksynä Nokia lanseerasi markkinapaikan laajakaistaverkkojen automaatiosovellusten hankintaan. Nyt Altiplano-sovelluskauppaa on laajenntetu viidellä uudella sovelluksella, joiden avulla operaattorien on helpompi pystyttää ja hallita kuituverkkojaan.

Uutistoimisto Reuters on päässyt näkemään Counterpointin kolmannen neljänneksen älypuhelintilastot ja ne ovat huonoja kaikkien suurten valmistajien kannalta. Reutersin mukaan maailmanlaajuiset älypuhelinmarkkinat supistuivat heinä-syyskuussa 8 prosenttia.

Langattoman lataamisen Qi-standardia on paranneltu 2-versiolla, jossa latausalustaan lisätään puhelinta tai muuta laitetta paremmin paikallaan pitävät magneetit. Uusi tekniikka on tulossa markkinoille vielä loppuvuoden aikana julkaistavissa premium-tason älypuhelimissa.

Raspberry Pi on ehtinyt uusimpaan 5-versioon, jota on säätiön johdolla kehitetty neljän vuoden ajan. Se tuo kehittäjille käyttöön lisää suorituskykyä. Nyt uutuutta voi ostaa komponenttien jakelija Mouserilta.

Qt on suosittu graafisten käyttöliittymien kehitysalusta, josta nyt on esitelty versio 6.6. Uusien ominaisuuksien lisäksi uusi versio sisältää vilkaisuja tulevaisuuden toiminnallisuuksiin. Näistä elementtien automatisoitu responsiivisuus on yksi mielenkiintoisimpia.

Intel on esitellyt uudet 14. polven Core-prosessorit pöytäkoneisiin. Valikoiman huipulla on i9-14900K, joka on samalla maailman nopein pöytätietokoneiden prosessori 6 gigahertsin nopeudella.

Sähköautot ovat edelleen polttomoottoriautoja kalliimpia, vaikka ero onkin ollut kutistumaan päin. Mutta kuinka suuri osa sähköauton hinnasta riippuu itse akustosta? Tämä vaihtelee suuresti, käy ilmi Visual Capitalistin tekemästä vertailusta.