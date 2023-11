Seuraavan OnePlussan näytöstä luvataan historian parasta

OnePlus on julkistamassa seuraavaa lippulaivamalliaan Kiinassa jo lähiaikoina. Tulevan 12-malli näyttöä on ennakkokaavailuissa jo ehditty kehua mobiilimarkkinoiden historian parhaasi. Näyttö on kehitetty yhdessä valmistaja BOE:n kanssa.

OnePlus on itsekin viestitellyt, että 12-mallin näyttö olisi rikkonut useita DisplayMate-ennätyksiä jo ennen sen virallista julkaisua. Ruudun on mainostettu esimerkiksi olevan erityisesti silmien terveydelle ystävällinen huolimatta siitä, että se toistaa värit erittäin kirkkaasti. Maksimikirkkaudeksi verkossa on hehkutettu lukemaa 2600 nitiä.

OnePlussan Kiinan-johtaja Li ien mukaan näyttöä on kheitetty jo kahden vuoden ajan. Resoluutio on 2K-luokkaa ja ruutu on saanut DisplayMate-testissä parhaita pistemääriä.

Ennakkotietojen mukaan OnePlus 12 ollaan lanseeramassa Kiinan markkinoille joulukuussa ja Eurooppaan tammikuussa. Tiettävästi laitteessa on Qualcommin uusin Snapdragon 8 Gen 3 -prosessori, 100 watin lataus ja 50 watin langaton lataus.

OnePlus on jo vahvistanut, että uutuuden pääkamera perustuu samaan Sonyn 48 megapikselin LYT-808-kennoon, joka yhtiön Open-mallissa tuotti erittäin laadukkaita kuvia.

Kuva on DALL-E:n tutkielma tulevasta puhelimesta.