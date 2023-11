Piiri seuraa akuston jännitettä alle millivoltin tarkkuudella

Akkujen ja akustojen lisääntyminen kaikkialla kasvattaa tarvetta monitoroida niiden tilaa koko elinkaaren ajan. NXP on nyt esitellyt ohjainpiirin, joka valvoo akun tilaa kennotasolla jopa 0,8 millivoltin tarkkuudella.

Tarkka mittaus mahdollistaa tehokkaamman akunhallintajärjestelmän toteuttamisen. NXP:n MC33774-piiri on 18-kanavainen analoginen etuaste, jossa on maksimaalinen kennotasapainotus laajalla lämpötila-alueella. Sähköajoneuvojen litiumioniakustoihin siinä on ASIL D -tuki.

Li-ion-akkuja käytetään yleisesti sähköautoissa, koska niiden energiatiheys on suuri tilavuuden ja painon mukaan, vähäinen itsepurkautuminen, vähäinen huoltotarve ja kyky kestää tuhansia lataus-purkausjaksoja. Niiden osuus sähköauton kokonaiskustannuksista on noin 30–40 prosenttia.

Tyypillinen 800 V Li-ion -akkujärjestelmä käsittää noin 200 sarjaan kytkettyä yksittäistä kennoa. On tärkeää arvioida tarkasti akun lataustila missä tahansa lämpötilassa ja hetkessä vuosien mittaisen elinkaaren aikana. NXP:n MC33774 on suunniteltu toimittamaan tarkkoja solumittaustietoja -40 °C … +125 °C lämpötiloissa akuston elinkaaren yli.

MC33774 on läpikäynyt tiukan suunnittelu- ja validointiprosessin sen turvallisuuden ja luotettavuuden varmistamiseksi autokäytössä. Tämä sisältää järjestelmätason validoinnin, jolla testataan sähkömagneettista yhteensopivuutta, sähköstaattista purkausta, ohimenevää häiriönsietoa ja tiedonsiirron luotettavuutta vaativissa tilanteissa. MC33774 on suunniteltu vähentämään OEM-järjestelmien kustannuksia säilyttäen samalla luotettavuutensa, mikä mahdollistaa autojen turvallisen käynnistämisen sähköajoneuvojen teollisuuden lyhyemmästä kehitysjaksosta huolimatta.

18-kanavainen NXP MC33774 Li-ion -akkuohjain IC on osa NXP High Voltage BMS -piirisarjaratkaisua. Lisätietoja löytyy täältä.