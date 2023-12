CAN-väylän nopeus kasvaa 10 megabittiin

CAN-väylä eli Controller Are Network on edelleen hyvin suosittu ohjainväylä erityisesti autoissa. Tekniikkaa hallinnoiva CiA-ryhmittymä (CAN in Automation) on ensi vuoden alussa julkistamassa väylän kolmatta versiota. CAN XL nostaa väyln datanopeuden 10 megabittiin sekunnissa.

Ensimmäinen CAN-väylän versio esiteltiin jo 1986. Sen maksiminopeus oli yksi megabitti sekunnissa ja datakuorman koko 8 tavua. CAN FD kasvatti nopeuden 8 megabittiin ja kuorman 64 tavuun. Uusi CAN XL kasvattaa nopeuden 10 megabittiin, mutta datakuorman koko kasvaa maksimissaan 2048 tavuun eli kapasiteetti kasvaa merkittävästi.

Yksi CAN XL:n tärkeimmistä eduista on sen taaksepäin yhteensopivuus toisen sukupolven CAN FD:n kanssa. Tämä tarkoittaa, että laitevalmistaja voi integroida CAN XL:n IP:nä olemassa oleviin CAN FD -sovelluksiin ilman suuria korjauksia. Käytännössä suunnittelussa täytyy korvata fyysinen eli PHY-osa uudella.

Suurempi datakuorma (payload) tarkoittaa käytännössä, että väylää pitkin voidaan siirtää suurempiresoluutioista anturidataa. Lisäksi mukaan tulee salaus ja digitaalinen allekirjoitus, joten väylässä voidaan siirtää myös dataa sovelluksista, joissa käytetään sensitiivisempää dataa.

CAN XL perustuu ISO-standardissa 11898-1:2015 määriteltyihin tekniikoihin. CiA-järjestö on määritellyt protokollaa vuodesta 2018 lähtien. Markkinoille ensimmäiset CAN XL -pohjaiset laitteet ehtinevät jo ensi vuonna.