Kilometrivero ei ole hyvä, eikä kovin vastuullinen idea

Autoalan tiedotuskeskus järjesti tänään tapahtuman, jossa se esitteli alan markkinakehitystä. Sähköistyminen on tietysti yksi suurimmista trendeistä ja sähköautojen aiheuttamaa verotulojen laskua on ehdotettu korvattavaksi esimerkiksi kilometriverkolla. Tällä hetkellä idea ei ole hyvä eikä edes vastuullinen, kertoi järjestön toimitusjohtaja Tero Kallio.

Kilometriveroa on nostanut esille keskustapuolue. Kallion mukaan kyse on enemmän poliittisesta avauksesta, jossa keskusta tekee eroa perussuomalaisiin. Nykyinen hallitus ei todennäköisesti lähde tuomaan esitystä autojen kilometriverotuksesta. Lisäksi ajatus tuoda kilometrivero vain sähköautoille on aika vastuuton tällä hetkellä.

- Jos autoilussa halutaan saavuttaa päästötavoitteet, tarkoittaisi sähköautoilun kustannusten nosto käytännössä sähköistymisen hidastumista. Tämä johtaisi jakeluvelvoitteen suureen nostoon seuraavalla vaalikaudelle, Kallio selvensi.

Sinänsä autoala on suhtautunut kilometriveroon avoimin mielin. - Jos se korvaa autoveron, Kallio esitti.

Hänen mukaansa ensi vuosikymmenelle on todennäköisesti pakko mennä jonkinlaiseen kilometripohjaiseen järjestelmään. Siihen voi kuitenkin tulla paikka-, alue- ja aikakohtaisia eroja. – Helsingin ruuhkassa kilometrihinta ei voi olla sama kuin Lapissa yöaikaan.

Se, mitä Kallio ei sanonut, on se, että mikä tahansa kilometripohjainen järjestelmä vaatii tuekseen paikkatietoon perustuvan ratkaisun. Tämä on ongelma, johon aiemmatkin selvitykset ovat törmänneet. Lisäksi kun meillä on liikenteessä 2,7 miljoonaa henkilöautoa, mokkulan valmistaminen niihin jokaiseen tietää jollekin firmalle kivaa reilusti yli 200 miljoonan euron pottia, vaikka mokkula myytäisiin vaivaisella satasella.

Autoala toivoo sähköistymisen ilosanoman levittämiseen porkkanoita uusien maksujen sijaan. - Autoverottomuus on porkkana, samoin halvat käyttökustannukset, Kallio luetteli. Lisäksi ala toivoo romutuspalkkiojärjestelmälle jatkoa. Tällä hetkellä autokantamme ikääntyy edelleen. Nuorentuminen edellyttäisi, että uusia autoja rekisteröitäisiin vuodessa 120 tuhatta. Nyt myyntimäärät jäävät selvästi tämän alle. Viime vuoden lukema oli 87 508 kappaletta tämän vuoden ennuste on vain 79 000 uutta henkilöautoa.