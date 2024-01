Belgialainen Melexis on esitellyt ensimmäisen MEMS-paineanturin, jossa hyödynnetään uutta patentoitua Triphibian-tekniikkaa. Pienikokoinen MLX90830-anturi on suunniteltu kaasun ja nestemäisen väliaineen mittaukseen 2-70 barin alueella.

Las Vegasissa on uusi maamerkki. Sphere Entertainment on rakentanut kaupunkiin jättimäisen pallonäytön. Sen Big Sky -kamerajärjestelmä perustuu STMicroelectronicsin valmistamaan, maailman suurimpaan kuvakennoon.

Tekoälyn tuottamilla sisällöillä ei näytä olevan tekijänoikeutta, kuten ensimmäiset Iätaidetta koskevat oikeusratkaisut antavat ymmärtää. Tekoälyn kouluttamiseen käytetyillä materiaaleilla sen sijaan on ja tämä aiheuttaa isoja ongelmia. Patenttitoimisto Kolsterin IP-juristi Jussi Ilvonen arvelee, että tekoälyyn liittyviä tekijänoikeusriitoja ratkotaan ympäri maailmaa vielä pitkään.

Hollantilainen startup-yritys Innatera on esitellyt neuromorfisen mikro-ohjaimen AI-anturisovelluksiin verkon reunalle. Erikoista piirissä on erittäin pieni tehonkulutus, joka pohjaa käytettyyn RISC-V-käskykantaan.

Nokia ja japanilainen NTT ovat demonneet, että 5G-verkon tukiasemassa radioyksikkö (RU) ja ns. hajautettu yksikkö (DU) eli laskenta voidaan yhdistää toisiinsa täysin optisella linkillä. Demo on tärkeä askel tiellä, jolla halutaan vähentää mobiiliverkkojen virrankulutusta ja lisätä sen kapasiteettia.

Marraskuussa Rohde & Schwarz isännöi Mobile Test Summit -tapahtumaa, jossa käsiteltiin laajasti eri tekniikoita, kuten 5G NTN, 5G RedCap, kriittiset palvelut, Wi-Fi 7, O-RAN ja XR. Nyt tapahtuman esityksiä voi katsoa verkossa tallenteina.

Samsung on esitellyt uusimmat Galaxy S24 -sarjan älypuhelimensa. Yhtiö nosti lanseerauksessaan kärkeen tekoälyn – tai Galaxy AI:n kuten se sitä kutsuu – ja aivan oikeutetusti. S24-sarjaa voidaan sanoa markkinoiden ensimmäiseksi tekoälypuhelimien sarjaksi.

Gartnerin alustavien tietojen mukaan viime vuonna myytiin puolijohteita 533 miljardilla dollarilla. Luku on 11,1 prosenttia pienempi kuin vuonna 2022. Intel nousi kahden vuoden jälkeen takaisin listan kärkeen, ohi Samsungin.

Piirtolevy on yksi graafikoiden ja taitelijoiden tärkeimmistä työkaluista, mutta ehkäpä sen päivät ovat pian luetut. Las Vegasin CES-messuilla nähtiin uuden sukupolven stylus-kynä, jolla voidaan kirjoittaa ja piirtää ilmaan paitsi PC:llä, myös virtuaalisissa ZR-ympäristöissä.

Huawei on lanseeraamassa kaikkien laitteiden Harmony OS -käyttöjärjestelmästään uutta versiota, jonka nimi on Harmony OS Next. Uusi käyttöjärjestelmä merkitsee samalla irrottautumista Androidista.

Nokia aikoo investoida 360 miljoonaa euroa ohjelmisto-, laitteisto- ja sirusuunnitteluun Ulmin ja Nürnbergin toimipisteillään. Yhtiöllä on meneillään nelivuotinen eurooppalainen IPCEI (Important Projects of Common European Interest) -projekti, jota rahoittavat Nokia ja Saksan liittovaltion talous- ja ilmastonsuojeluministeriö (BMWK) sekä Saksan Baden-Württembergin ja Baijerin osavaltiot.

Monissa laitteissa surkutellaan heikkoa kysyntä, mutta toisaalta tekoäly ja esimerkiksi autojen elektroniikka syö kiihtyvällä vauhdilla uusia mikropiirejä. Alan järjestö SEMI ennustaa, että tänä vuonna piirien tuotantokapasiteetti nousee uusiin ennätyslukemiin.

Elektroniikan suunnittelutyökalujen markkinoilla nähtiin eilen todellinen jättikauppa, kun Synopsys ilmoitti ostavansa simulointityökaluja kehittävän Ansysin. Kauppahinta oli massiiviset 35 miljardia dollaria, mikä on lähes tarkalleen EDA-markkinoiden tämänhetkinen koko.

Mobiiliroboteissa ja muissa autonomissa laitteissa tarvitaan esteiden tarkkaa ja nopeaa tunnistusta. Se voidaan tehdä monella tavalla, esimerkiksi valotutkalla eli lidarilla. TDK on esitellyt kehityspaketin, jolla laitteet saadaan välttämään esteitä ultraäänen avulla.

Georgia Techin tutkijat kohahduttivat vuoden alussa uutisoimalla, että ovat onnistuneet luomaan ensimmäisen toimivan puolijohteen grafeenista. Otsikoissa uudet sirut korvaavat piin ja mullistavat kaiken puhelimista autoihin. Ei kuitenkaan kannata pidättää hengistystään.

IT-talo Witted Megacorp on selvittänyt alan yritysten taloudellista kehitystä viime vuonna. Datan perusteella alle tuhannen hengen IT-palveluyhtiöiden kasvu hyytyi vuonna 2023. Kaikkiaan alan kasvu hyytyi 4,6 prosenttiin. Wittedin toimitusjohtaja Harri Siepin mukaan kilpailu osaajista kääntyi kisaan asiakkaista ja projekteista.

Cat 5 -kaapelit ovat tuttuja Ethernet-liikenteen kuljettamiseen, mutta tulevaisuudessa nopea data kulkee yhä useammin yksinkertaisessa parikaapelissa. Saksalainen Lapp uskoo tekniikkaan, samoin sen Suomessa toimivat tytäryhtiöt Lapp Automaatio Oy ja Lapp Connecto Oy.

Kalifornian yliopiston tutkijat ovat millimetrialueen anturipiiri, joka voi aloittaa täysin uuden aikakauden millimetriaaltotutkissa. Piirin tarkkuus on käsittämätön, sillä se kykenee aistimaan liikettä 4 mikrometrin tarkkuudella.

Harvard yliopiston SEAS-koulussa (John A. Paulson School of Engineering and Applied Sciencesissa) on kehitetty litiummetalliakku, joka voidaan ladata ja purkaa vähintään 6000 kertaa. Lisäksi akku voidaan ladata vain 10 minuutissa. Innovaatio voisi mullistaa sähköautoilun.

USB-datansiirto on ehtinyt jo neljänteen sukupolveen ja siinäkin versioon 2.0. Tämä tarkoittaa parhaimmillaan 80 gigabittiä sekunnissa siirtäviä linkkejä. Microsoft on nyt ilmoittanut, että Windowsiin on tuomassa tuen tekniikalla Windows 11 -käyttöjärjestelmään.