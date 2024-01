OnePlus 12 ei petä – rauta on erinomaista

Kiinalainen OnePlus on jo reilun 10 vuoden ajan haastanut markkinoiden parhaita puhelimia edullisemmalla suorituskyvyllä. Välillä suunnitteluratkaisut eivät ole toimineet, mistä yhtiön sitoutunut faniyhteisö muistuttaa aina tarpeen tullen. Uusin lippulaiva on OnePlus 12, jonka speksit on vuodettu verkkoon viimeisten viikkojen aikana, joten isoja yllätyksiä eilinen lanseeraus ei enää tuonut.

Uutuus ei petä. Erityisesti laitetason ratkaisut ovat pääosin erinomaisia. Toisaalta OnePlus asetti riman itse todella korkealle viime vuoden Open-mallillaan, joka on eittämättä paras tähän asti kehitetty taivuteltava älypuhelin.

OnePlus 12 vastaa huutoon suurimmilta osin. Näyttö on 2K-tasoa, dynaamisesti 1-120 kertaa sekunnissa virkistyvä ja parasta, mitä Android-älypuhelimissa on nähty. OnePlus kutsuu näyttöä nimellä ProXDR. Näyttö esimerkiksi himmenee 2160 hertsin PWM-signaalin avulla eli reagoi nopeasti. Huomattavinta on kuitenkin 4500 nitin maksimikirkkaus. Ruutu pysyy kirkkaana ja luettavana erittäin kirkkaassa auringonvalossa.

Kameroista OnePlus on varmaan saanut eniten kritiikkiä vuosien aikana. OnePlus Openissa käytettiin jo yhdessä Sonyn kanssa suunniteltua LYT-808-kennoa ja nyt sama 50 megapikselin kamera on päässyt 12-uutuuteen. Lisäksi kamera sisältää periskooppiformaatilla toteutetun 64 megapikselin telekennon, jossa on 3-kertainen fyysinen zoomaus. 48 megapikselin ultralaajakuvakamera täydentää kolmikon hienosti.

Ratkaisu on onnistunut. OnePlus ei anna enää muille tasoitusta kamerassa. Esimerkiksi Uusi Pro-tilan korvannut Master Mode antaa todella paljon vapauksia muokata kuvan säätöjä. Hyvän telekennon myötä muotokuvatila parantunut merkittävästi ja siitä tullut erittäin käyttökelpoinen työkalu monenlaiseen kuvaukseen. Algoritmit toimivat ja ehkäpä ensimmäistä kertaa OnePlussassa (Openia lukuunottamatta) Hasselblad-nimi lunasta lupauksensa.

Tehokkaan prosessorin rasittaminen esimerkiksi pelaamalla ja laitteen samanaikainen lataaminen tuottaa melkoisesti lämpöä, joten oli mielenkiintoista testata puhelimen jäähdytyksen toimintaa. OnePlus 12:ssa on 9140 neliömillimetrin jäähdytyskammio. Se koostuu kahdesta oasta ja lienee markkinoiden tähän asti suurin.

OnePlus 12 vertautuu väkisin Samsungin vasta esittelemään Galaxy S24 -sarjaan. Yritysten strategiassa on selvästi nyt eroja. Samsung panostaa tekoälyn hyödyntämiseen isossa osassa toimintoja. OnePlus on tältä osin konservatiivisempi. Qualcommin prosessorin NPU-lohko on selvästi aiempaa suorituskykyisempi (+98%) ja kuluttaa vähemmän virtaa.

OnePlus 12 latautuu 26 minuutissa täyteen 100 watin lagallisella laturilla. Lisäksi OnePlus toi takaisin 50 watin langattoman AIRVOOC-latauksen. Sekin on nopeampi tapa ladata 5400 milliampeeritunnin akku kuin useimpien kilpailijoiden langalliset ratkaisut.

OnePlus 12 maksaa 12 + 256 gigatavu muistilla 949 euroa. Suuremmalla 16 + 512 gigatavun muisteilla hinta on 1099 euroa. Ennakkomyynti on jo käynnissä.

Vuosien varrella laihtunut alert slider -säädin on siirtynyt vasempaan reunaan.

Yhteenvetona hyvää on suorituskyky, kamera (sekä kennot että uusittu ohjelmisto), langattoman latauksen paluu lippulaivapuhelimeen, alert sliderin säilyttäminen (vaikka sen paikka onkin vaihtunut vasempaan reunaan) ja laturin sisällyttäminen myyntipakkaukseen. Huonomman puolelle menee takakannen liukkaus. Pyöreäreunaisen näytön kanssa saa olla tarkkana, jottei laite lipsahtele. Toki tämän hintaluokan laite suojataan erillisellä kuorella. IP68-luokitustakin kaipaa, mutta onneksi laitteella on sentään IP65-sertifiointi.

OnePlus esitteli eilen myös 12R-sisarmallin sekä Buds 3 -nappikuulokkeet. 12R:n myynti alkaa heti verkkokaupassa 699 euronhintaan (16+256 gigatavun muistilla). Buds 3:n hinta on 99 euroa. Näistä kerromme lisää myöhemmin.