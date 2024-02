Monissa laitteissa, ei vähiten sähköautoissa, ollaan siirtymässä uusiin pienen kaistaeron piikarbidi- ja galliumnitripohjaisiin tehopuolijohteisiin. Ne vaativat rinnalleen suuren kaistanleveyden virta-antureita. Sellainen on Allegro MicroSystemsin uusi ACS37030-sarja.

Tehotiheät anturit on suunniteltu minimoimaan energiahäviö ja parantamaan samalla SiC- ja GaN-tekniikoiden tehokkuutta ja luotettavuutta. ACS37030- ja ACS37032-piirit mahdollistavat tehokkaan tehon muuntamisen GaN- ja SiC-tekniikoilla sähköistetyissä ajoneuvoissa, puhtaan energian ratkaisuissa ja datakeskussovelluksissa.

Nykyiset korkean tehotiheyden GaN- ja SiC-FET-lataus- ja -virtainfrastruktuurit vaativat nopeita, pienihäviöisiä laitteita tehokkuuden ja luotettavuuden varmistamiseksi. Nykyisillä virrantunnistusratkaisuilla on rajoitetut toiminta-alueet sekä lisätty koko ja paino, mikä johtaa rakenteisiin, joissa on liikaa komponentteja. Myös materiaalikustannukset kasvavat.

Näihin haasteisiin vastaamiseksi Allegro on tuonut markkinoille kaksi laajakaistaista virtaanturia – ACS37030 ja ACS37032 – jotka on suunniteltu tarjoamaan tehokkuutta ja korkeaa suorituskykyä pienemmällä suunnitteluajalla ja korttitilalla. Ne käyttävät kahden signaalireitin lähestymistapaa, jossa toinen polku kaappaa matalataajuista ja tasavirtaa käyttämällä Hall-efektielementtejä ja toinen polku kaappaa korkeataajuista virtadataa induktiivisen kelan kautta.

ACS37030/2 on markkinoiden ensimmäinen ratkaisu, joka pystyy reagoimaan riittävän nopeasti nopeaan SiC- ja GaN-suojaukseen ja tarjoaa samalla matalataajuista sisältöä tehonmuunnosohjaukseen. Suunnittelijat voivat nyt minimoida järjestelmänsä koon käyttäessään GaN- ja SiC-arkkitehtuureja, Allegron tuotelinjapäällikkö Matt Hein kommentoi.

Allegron uusimmat virta-anturit tuovat suunnittelijoille seuraavat edut:

Tehokas ja nopea korkeiden kytkentätaajuuksien ja lämpöolosuhteiden hallinta suurille jännitteille ja virroille. Tarjoaa nopeat vasteajat, jotka tarjoavat kriittisen suojan ja paremman hyötysuhteen minimoimalla energiahäviön ja lämmönhäviön.

Mahdollisuus saavuttaa vakaa ja turvallinen ohjaus samalla kun vähennetään sähkömagneettisia häiriöitä. Herkkyysvirhe yli lämpötilan on 2 %, kun taas induktiivisen kelan ominaisuudet lisäävät signaali-kohinasuhdetta (SNR) taajuuden kasvaessa minimoiden kohinaa ja yksinkertaistaen sähkömagneettista yhteensopivuutta.

Pienempi koko parantaa järjestelmän luotettavuutta. Anturit toimitetaan kompaktissa SOIC-6-kotelossa, joka kestää ankarat auto- ja teollisuusympäristöt.

Tasapainottaa kustannusnäkökohdat ja minimoi suunnittelun monimutkaisuuden. Yksinkertaistaa suunnittelua ja helpottaa helposti suunniteltavaa, kustannusoptimoitua, suuritehoista ja korkeataajuista kytkentätehon muuntamista GaN- ja SiC-laitteille.

Lisätietoja täältä.

Cornellin yliopiston insinöörit ovat kehittäneet mullistavan litiumakun, joka kykenee latautumaan alle viidessä minuutissa. Tämä edistysaskel sähköautojen teknologiassa voi merkittävästi vähentää latausaikoja. Akun anodina käytetään indiumia.

Teknologiateollisuuden tilauskantakyselyn mukaan sekä uusien tilausten että tilauskannan arvo nousivat Elektroniikka- ja sähköteollisuudessa loka-joulukuussa edelliseen neljännekseen verrattuna. Vientitilaukset kasvoivat 18 prosenttia ja kotimaan tilaukset 16 prosenttia.

Puolijohdealan kattojärjestä SIA eli Semiconductor Industry Association ilmoitti, että puolijohdeteollisuuden maailmanlaajuinen myynti oli viime vuonna 526,8 miljardia dollaria. Luku on 8,2 prosenttia pienempi kuin vuotta aikaisemmin. Tälle vuodelle järjestö ennustaa reilun 13 prosentin kasvua.

Jyväskylässä alkaa tänään kolmipäiväiset sähkömessut. Yksi kuumimmista trendeistä on autoilun sähköistyminen, joka on messuilla esillä laajasti. Myös Eatonin osastolla, jossa esillä on uusi nimellisteholtaan 22 kilowatin Green Motion DC 22 -pikalatausasema.

Wi-Fi n uusin sukupolvi on jo seitsemäs. IEEE 802.11be-nimellä standardoitu tekniikka löytyy jo uusimmista premium-älypuhelimista, mutta muihin malleihin sitä ollaan vasta suunnittelemassa. Barcelonan Mobile World Congress -messuilla Rohde & Schwarz esittelee yhden boksin testausratkaisuaan Wi-Fi 7 -piireille.

USB-tikku on edelleen edullinen ja helppo tapa liikutella tiedostoja. Saksalainen datanpalautukseen keskittyvä CBL kuitenkin raportoi, että viottuneet tikut perustuvat yhä useammin harmailta markkinoilta hankittuihin NAND-piireihin.

Avnet-konserniin kuuluva Silica on aloittanut yhteistyön Arduinon kanssa. Tämä sopimus laajentaa Arduinon IoT:n, puettavien laitteiden, 3D-tulostuksen ja sulautettujen ratkaisujen saatavuutta Avnet Silican kautta EMEA-alueell.

DMASS-järjestö on julkistanut viime vuoden lukunsa jakelijoiden komponenttikaupalle. Järjestön mukaan odotettavissa on markkinoiden supistuminen. Volyymit ovat kutistuneet tasaisesti vuoden 2023 ensimmäisen neljänneksen jälkeen.

Nokia esitteli viime lokakuussa uuden 5G-privaattiverkojen ratkaisun Pohjois-Amerikan markkinoille. Nyt Nokia DAC PW Compact -ratkaisu on laajennettu toimimaan eurooppalaisilla taajuuksilla. Privaattiverkkoja tarjotaan Italiaan, Suomeen, Ranskaan, Saksaan, Hollantiin, Norjaan, Puolaan, Espanjaan ja Iso-Britanniaan.

Elektroniikka- ja kodinkonekaupan yhdistys ETKOn mukaan tietotekniikan ja viihde-elektroniikan myynti palasi viime vuonna normaaliksi pandemian aiheuttamien muutosten jälkeen. Luvuista selviää esimerkiksi, että suomalaiset ostavat jatkuvasti hieman kalliimpia puhelimia.

Sähköllä kulkeva auto ei ajossa aiheuta päästöjä, mutta polttomoottorin puuttuminen tekee niistä myös erittäin hiljaisia. Siksi sähköautojen pitää varoittaa jalankulkijoita. Tähän asti toiminto on integroitu ECU-yksikön mikroprosessorille, mutta ROHM tuo tarjolle markkinoiden ensimmäiset dedikoidut sirut.

Tietoturvayhtiö Fortinet on havainnut, että Albabat-kiristyshaittaohjelmavariantti on yleistynyt voimakkaasti. Ohjelmaa on viime aikoina käytetty monissa yrityksiin kohdistuneissa kiristyshyökkäyksissä ympäri maailmaa. Vaara uhkaa esimerkiksi suositin Counter Striken pelaajia.

Kela on hyväksynyt Kuopiossa maaliskuun lopussa avautuvan kood/Sisu -koodikoulun opintotukihakemuksen. Koodikoulun opiskelijat, jotka aloittavat kood/Sisun koulutuksessa, voivat näin hakea opintotukea opintoihinsa Kelasta.

Kiinteistöihin asennettavia sähköautojen latauslaitteita myytiin viime vuonna 35 048 kappaletta, mikä on 12,7 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin, kertoo Sähköteknisen kaupan liiton tilasto. Latauslaitteiden myynti piristyi vuoden viimeisen neljänneksen aikana, muttei riittänyt nostamaan kokonaismäärää vauhdikkaan vuoden 2022 tasolle.

5000 asukkaan Pyhäjärvellä on Euroopan syvin kaivoskuilu. Kun sinkin ja kuparin louhinta on tullut tiensä päähän, kaivoksessa halutaan kehittää monenlaisia uusia ratkaisuja. Yksi niistä on edinburghilaisen Gravicityn painovoimaenergian varastointijärjestelmään perustuva voimalaitos.

Nokia julkisti tänään solmineensa monivuotisen patenttien ristiinlisensointisopimuksen Vivon kanssa. Sopimuksen mukaan Vivo maksaa Nokialle lisenssimaksuja mukaan lukien takautuvat maksut patenttioikeudenkäyntien ajalta. Sopimus ratkaisee kaikki vireillä olevat patenttioikeudenkäynnit osapuolten välillä kaikkialla maailmassa.

Helsingin messukeskus täyttyi viikonloppuna motoristeista, kun MP24-messut avasivat virallisesti kevään odotuksen. Jos messutarjonnasta joku trendi nousee esille, se on ilman muuta sähkön roolin kasvu voimanlähteenä. Aihe toki jakaa mielipiteitä, mutta kehityksen suunta on väistämätön.

TrendForcen uusin tutkimus osoittaa, että maailmanlaajuiset litiumakkujen markkinat olivat tammikuussa hiljaiset. Kennojen valmistajat tyhjensivät vanhoja varastojaan ja tuotantomäärät pysyivät alhaisella tasolla. Yhden wattitunnin hinta oli 0,51 renmimbiä eli noin 6,6 senttiä.

EDA-taloa Cadence Design Systems on esitellyt uuden alustan, joka nopeuttaa HW/SW-kehitystä jopa satakertaisesti. Millennium-alustalla voidaan esimerkiksi digitaalisia kaksosia simuloida merkittävästi nykyistä tehokkaammin.