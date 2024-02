Niin Suomessa kuin Ruotsissa siirrytään viranomaisverkoissa 5G-aikakauteen, mutta aikataulu ja tekniset ratkaisut eroavat toisistaan. Ruotsissa tuleva Rakel G2 -verkko perustuu Ericssonin toimittamaan dedikoituun core-verkkoon.

Useimmille parinsadan kilometrin kantama sähköautossa riittää hyvin, mutta pidemmät matkat aiheuttavat toisille silti latausahdistusta. Israelilainen StoreDot lupaa helpostusta o tänä vuonna: sadan mailin eli 160 kilometrin ajomatkan voi ladata autoonsa vain 5 minuutissa.

Traficom järjesti eilen kyberturvatilaisuuden, jossa esiteltiin alan uusimpia trendejä. Pekka Jokinen kertoi, että vaikka kyberloukkausten määrä ei kasva tällä hetkellä eksponentiaalisesti, niiden vakavuus on kasvanut huomattavasti. - Lisäksi älykkäät kielimallit tekevät huijauksista aiempaa uskottavampia.

Kempower on eittämättä yksi suomalaisen tekniikan viime vuosien isoja menestyjiä. Jo viime vuonna yhtiö kasvoi sisaryritystään Kemppiä suuremmaksi liikevaihdossa, vain kuuden vuoden toiminnan jälkeen. Mutta mihin menestys ja kasvu perustuvat?

Seuraavan sukupolven älypuhelimet osaavat analysoida ilmanlaatua. Näin uskoo ainakin STMicroelectronics, joka on yhdessä israelilaisen ohjelmistotalo Mobile Physicsin kanssa kehittänyt EnviroMeter-anturin tarkkaan ilmanlaadun seurantaan.

Verkon viipalointi on tekniikka, jolla operaattorin käytössä olevasta kaistasta voidaan lohkaista dedikoitu siivu asiakkaan omaan käyttöön. Nokia kertoo nyt testanneensa itävaltalaisen A1:n ja Microsoftin kanssa menestyksekkäästi 5G-viipalointia operaattorin liveverkossa. Ensimmäistä kertaa maailmassa.

Check Point Researchin tutkimusosaston tammikuun katsauksessa nostetaan esiin jo vuodesta 2017 toiminut VexTrio. Kyse on sivustojen verkostosta, jota käytetään haittaohjelmien levittämiseen. Verkostossa on mukana yli 70 000 sivustoa.

Kotkan-Haminan seudulle kehittyvä akkuklusteri – jota on työstetty nimellä Power Coast - otti aimo harppauksen eteenpäin, kun Etelä-Suomen aluehallintovirasto (AVI) ilmoitti eilen myöntäneensä ympäristöluvan Haminaan nousevalle CNGR Finland Oy:n akkumateriaalitehtaalle.

Yli puolet uuteen kyselyyn vastanneista organisaatioista altistui viime vuonna kyberhyökkäykselle tai -häiriölle, joka esti käyttäjien pääsyn tietoihin. Kyberhyökkäysten organisaatioille aiheuttamat kustannukset kaksinkertaistuivat vuonna 2023 ja olivat keskimäärin yli 1,24 miljoona euroa, kertoo Dell.

Litiummetalliakut voisivat jopa kaksinkertaistaa sähköajoneuvojen toimintasäteen, mutta nykyiset akut hajoavat nopeasti käytön aikana. Stanfordin tutkijat ovat kuitenkin löytäneet yksinkertaisen ratkaisun, jolla akun käyttöikää voidaan pidentää.

Matkapuhelimet lähettävät ionisoimatonta sähkömagneettista säteilyä eli ne eivät aiheuta suoraa vahinkoa soluille tai DNA:lle. Tämä eroaa ionisoivasta säteilystä, kuten röntgensäteistä tai ydinmateriaaleista, joiden korkea energiataso voi muuttaa atomirakennetta, mikä saattaa johtaa syöpäkasvaimiin.

Langattoman Qi-latauksen 1.3 -standardi varmistaa pitkälle, että laturit ovat kuluttajille aiempaa turvallisempia. Täydellä teholla ladataan vain varmennettuja laitteita.

Jos haluaa, että laite tulee toimeen esimerkiksi ympäristöstään keräämällään energialla tai pienellä paristolla, sen energiankulutus olisi hyvä optimoida viimeistä joulea myöten. Nexperia on nyt tuonut suunnittelijoiden avuksi verkkotyökalun, jolla tämä onnistuu.

ChatGPT on nyt reilun vuoden ajan vallannut monenlaisia sovelluksia, mutta koodaajat olivat ehkäpä ensimmäinen ryhmä, joka ryhtyi täysipainoisesti hyödyntämään generatiivista tekoälyä. Mutta mihin koodarit käyttävät tekoälyä?

Omnitele on DNA:n toimeksiannosta mitannut suomalaisten operaattoreiden mobiilidatapalvelun suorituskykyä ja laatua Suomen kymmenessä suurimmassa kaupungissa. Kaikilla kolmella operaattorilla data liikkuu varsin sutjakkaasti, mutta Elisalla nähtiin ongelmia yhteyksien latenssissa.

Verizon ja Ericsson saivat äskettäin päätökseen LS4-kenttätestit, joissa tarkoituksena oli optimoida Verizonin 5G-verkkoa niin, että monet sovellukset toimivat lyhyemmällä viiveellä. LS4 eli Low-Latency, Low-Loss, Scalable Throughput on Nokian Bell Labs -tutkimuskeskuksessa kehitetty uusi protokolla.

Bittiumin liikevaihto ja tulos laskivat viime vuonna. Yhtiö on lähtenyt muuttamaan omaa strategiaansa ja odottaa, että tervehdyttämistoimet vaikuttavat jo tänä vuonna positiivisesti. Urakka ei kuitenkaan ole helppo.

Jokaisen käyttäjän henkilökohtainen tietokone on jatkuvasti virusten ja erilaisten haittaohjelmien hyökkäysten kohteena, mutta voi olla, että suurempi vaara sisältyy tietokoneen rautaan. Uuden tutkimuksen mukaan jopa 80 prosenttia tietokoneista pitää sisällään väärennettyjä komponentteja.

Nokia kertoi tänään allekirjoittaneensa viimeisen jäljellä olleen merkittävän patenttilisenssisopimuksensa älypuhelinvalmistajan kanssa ja saaneensa siten päätökseen vuonna 2021 alkaneen älypuhelinlisenssien uusimissyklin. - Älypuhelinlisenssien uusimissyklin päättyminen tarjoaa meille mahdollisuuden keskittyä lisensointiliiketoimintamme liikevaihdon kasvattamiseen uusilla alueilla, sanoo Teknologia-ryhmän johtaja Jenni Lukander.

LEGIT on uusi tekoälyyn keskittyvä suomalaisyritys. Yksi LEGITin kolmesta perustajasta on Antti Innanen. Hän haluaa tuoda uudenlaista näkökulmaa suomalaiseen tekoälykeskusteluun. - Tekoäly on valtava muutos yhteiskunnassa ja sen käytön opettelu kannattaisi aloittaa välittömästi, kaikilla koulutustasoilla. Koulujen ja oppilaitosten tulisi tunnistaa tekoälyn tarjoamat mahdollisuudet, potentiaalisten ongelmien rinnalla. Oppilaitoksissa voitaisiin myös opetella tekoälyn käyttämistä oppimisen ja ajattelun tukena.