Varmin ja nopein salaus on aina suoraan piin päällä

Salaus on keskeinen osa nykyisiä järjestelmiä. - Jos salaus onnistutaan murtamaan, aika iso osa tietoturvasta menetetään, sanoi Xipheran teknologiajohtaja Kimmo Järvinen Prevent24-tapahtumassa. Paras ratkaisu on tehdä salaus laitteistopohjaiseksi eli suoraan piin päälle.

Järvisen mukaan kaikki muu voi olla tunnettua, mutta avaimen pitää pysyä salassa. - On harvinaista, että kryptografinen järjestelmä matemaattisesti murtuisi. Suojauksessa ratkaisee toteutuksen laatu algoritmin lisäksi.

Laitteistopohjaisen salauksen puolesta puhuu sekin, ettei ohjelmistopohjainen sovi kaikkeen. Jos pitää esimerkiksi tehdä AES-laskentaa 200 gigabitin nopeudella, mikään ohjelmistopohjainen ratkaisu ei ole riittävän nopea. Järvisen mukaan toinen pointti on energiatehokkuus. - Yleiskäyttöinen prosessori tuhlaa energiaa, pelkästään salaukseen räätälöity laite on energiatehokkaampi.

Laitetason salauksella saadaan myös turvallisuushyötyjä. Esimerkiksi hyvin matalan tason kontrolli bittitasolle asti siitä, missä avaimet on. - Korkeammat turvaluokitukset vaatii käytännössä aina laitepohjaista salausta, Järvinen kertoi.

Kun salaus toteutetaan piin pinnalla, salausavain on siinä, missä sitä käytetään. Kellään muulla ei ole pääsyä avaimeen. Järvisen mukaan salauksen laskenta voidaan eristää erilliseen laitteistokomponenttiin.

Ohjelmistopohjaiseen salaukseen ei oikeastaan voi koskaan täysin luottaa. Kun salausta ajetaan CPU:lla, jaetaan resursseja, vaikka on erilaisia estoja ja muistirajoituksia. - Tällöin avain on CPU.ssa ja joku ylivuoto voi johtaa siihen, että avain on jonkun muun luettavissa, Järvinen varoittaa.

Laitetasolla luottamuksen juuri tai Root-of-Trust saavutetaan laitteistokomponentin avulla. Sen murtaminen edellyttää, että komponentti on hyökkääjän käsissä.