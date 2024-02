Euroopan parlamentti on äänestänyt asetusluonnoksesta, joka määrittelee uusiksi esimerkiksi 5G- ja 6G-tekniikoiden essentiaalipatenttien uusisata pelisäännöistä. Nokia pitää ehdotusta täysin epäonnistuneena ja kehottaa neuvostoa hylkäämään sen.

Renesas on laajentanut suosittua mikroprosessorien RZ-perhettään uutuudella, joka on suunnattu tehokkaisiin robotiikkasovelluksiin. RZ-sarjan parhaan suorituskyvyn tarjoava RZ/V2H-ohjain mahdollistaa sekä tekoälyyn perustuvan konenäön että reaaliaikaiset ohjausominaisuudet.

Sähkölaitteesta tai sähköasennuksesta alkaneita tulipaloja kirjattiin pelastustoimen PRONTO-tietokantaan viime vuonna 2260 kappaletta. Tukesin mukaan lukumäärä on pienempi kuin edellisvuonna, jolloin paloja oli yli 2400. Sähköliedestä tai -uunista sai alkunsa 860 tulipaloa, kun vuotta aiemmin liesipaloja oli yli 900.

Suuret yritykset julkistaneet viime vuoden tuloksiaan ja amerikkalaisjätit Apple, Microsoft, Alphabet, Meta ja Amazon tekivät 1,6 biljoonan dollarin liikevaihdolla 290 miljardin dollarin nettotuloksen. Tässäkin vertailussa Apple oli omaa luokkaansa.

Kaapeleille on aina etsitty langattomia korvaajia ja esimerkiksi Bluetooth on siinä ollut huikea kaupallinen menestys. STMIcroelectronics ehdottaa nyt 60 gigahertsin linkkiä, jolla voisi korvata USB 2.0 -tasoiset kaapelit. Yhtiö kutsuu tekniikkaa nimellä eUSB.

Nykyisille akkutekniikoille etsitään koko ajan tehokkaampaa ja turvallisempaa korvaajaa. Delftin teknillisen korkeakoulun tutkijat ovat yhdessä Kiinan tiedeakatemian kanssa saattaneet löytää tähän asti parhaan akkuratkaisun.

Tekoäly ja erityisesti generatiivinen tekoäly on lyönyt vahvasti läpi eri sektoreilla viimeisen vuoden aikana. Nyt Anritsu ja DeepSig tuovat tekoälyn ja koneoppimismallit langattomiin verkkoihin spektrintunnistuksen muodossa.

Nokia kertoo saaneensa laajat kenttätestit päätökseen CloudRAN-ratkaisunsa osalta. Yhtiön mukaan ratkaisu ollaan tuomassa kaupalliseen käyttöön tämän vuoden aikana. Kumppaneita ovat suuret nimet kuten Cisco, Hewlett Packard Enterprise ja Microsoft.

Oululainen muoviin valetun rakenteellisen elektroniikan eli IMSE-tekniikan kehittäjä TactoTek avaa uuden toimipisteen Müncheniin. Innovaatiokeskus tukee yrityksen strategiaa olla lähellä asiakkaita ja tuoda ruiskuvaletun rakenteellisen elektroniikan innovaatiot TactoTekin nopeasti kasvavan keskieurooppalaisen asiakaskunnan ulottuville.

Eaton on toimittanut Valmet Automotivelle Eaton Xiria Extendable -keskijännitekojeiston suojaamaan Uudenkaupungin tuotantolaitoksen sähkölaitteistoja. Hankinta on autoteollisuuden palveluntarjoajalle osa laajempaa tehdasalueen pääsähkönsyöttöverkon uudistamista.

Osana uusimpia 5G-standardeja eli 3GPP Release 17 -määrityksiä mahdollistetaan 5G-puheluiden ja datan siirtyminen satelliittien välityksellä. Tätä tekniikkaa kutsutaan nimellä NTN (non-terrestrial networks). Rohde & Schwarz demoaa näitä NTN-yhteyksiä Barcelonan Mobile World COngress -messuilla yhdessä MediaTekin kanssa.

Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on nyt kestänyt jo kaksi vuotta. Moni muistaa sen aamun, kun hyökkäys alkoi, mutta tosiasiassa hyökkäys alkoi kyberiskuilla jo aiemmin. Ennen joukkojen siirtymistä rajan yli Venäjä iski satelliittiyhteyksillä toimineisiin modeemeihin.

Venäjä ja Kiina ovat nousseet kyberturvallisuuden suurimmiksi uhiksi. Tuoreen Stocklytics.com -sivuston datan mukaan nämä kaksi valtiota ovat vastuussa noin 25 prosentista koko maailman kyberhyökkäyksistä.

Korealaiset POSTECH-yliopiston tutkijat ovat kehittäneet mullistavan litiumioniakun, joka hyödyntää mikroskooppisia piipartikkeleita ja geelipolymeerielektrolyyttejä, joilla voidaan parantaa merkittävästi akun energiatiheyttä ja vakautta. Tutkijat puhuvat tuhannen kilometrin kantamasta yhdellä latauksella.

Viimeiset kaksi vuotta älykellojen myynti on laskenut, mutta tälle vuodelle Canalys ennustaa neljän prosentin kasvua. Kaikkiaan kelloja myydään 1,17 miljardia ja puhelimistaan paremmin tunnettu OnePlus yrittää ottaa tästä markkinasta omansa. Helppoa se ei tule olemaan.

Moni ennusti Nokia-puhelinten kuolemaa, kun liiketoiminta myytiin Microsoftille vuonna 2012. Jatkoa tarinalle saatiin, kun Nokia lisensoi puhelinbrändinsä HMD Globalille vuonna 2016 kymmeneksi vuodeksi. Nyt näyttää, että legendaarisen puhelinmerkin taru tulee päätökseen sopimuksen umpeuduttua vuonna 2026.

Joka neljänteen eli 24 prosenttiin omakoti-, paritalo- tai rivitaloissa asuville netti tulee kotiin kuitua pitkin, selviää Valokuitusen teettämästä tutkimuksesta. Joka kolmas koti saa nettinsä mobiililaajakaistan kautta.

Uppsalan yliopistossa on tehty uusi maailmanennätys siinä, kuinka paljon sähköä voidaan saada CIGS-aurinkokennoista. Uusi hyötysuhteen maailmanennätys on 23,64 prosenttia. Mittauksen on tehnyt riippumaton mittauslaitos ja tulokset julkaistaan ​​Nature Energy -lehdessä.

Tekoäly alkaa nyt näyttää suorituskykyään jopa materiaalitutkimuksella. Jo aiemmin tekoäly on löytänyt korvaajan litiumille, nyt liverpoolilaistutkijat antoivat tekoälyn suunnitella uuden elektrolyytin eli välittäjän litiumionien liikkeelle. Tulokset ovat lupaavia.

Uutissivusto Bleeping Computer raportoi uusvanhasta Android-troijalaisesta, jossa on erittäin vaarallinen ominaisuus. XLoader on troijalainen, joka aktivoituu automaattisesti, kun se on latautunut käyttäjän Android-puhelimeen.