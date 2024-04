Huawein huippupuhelimen piiri on 3 vuotta jäljessä muita

Viime vuonna Huawei aiheutti ainakin pienen myrskyn vesilasissa, kun se esitteli kiinalaista alkuperää olevan kännykkäprosessorin. Nyt TechInsighs on verrannut Kirin 9000s -prosessoria länsimaisiin kilpailijoihin. Eroa on edelleen paljon.

Kirin 9000s -piirin on valmistanut SMIC 7 nanometrin prosessissa. Vaikka tämä on erinomainen suoritus ottaen huomioon, ettei Kiinaan ole saanut viedä länsimaista mikropiirien valmistustekniikkaa useaan vuoteen, totuus on silti karu kiinalaisesta näkökulmasta.

Kirin 9000s -piiri on valmistettu SMIC:n 7 nanometrin edistyneessä versiossa (+2). Se vie piillä tilaa 108,9 neliömillimetriä. Sen pitäisi kisata Applen uuden A17-prosessorin kanssa, joka vie 3 nanometrin prosessissa piillä tilaa 112,8 neliömilliä. Applen uusimmalla kännykkäprosessorilla on siis yli kaksi kertaa enemmän transistoreja. Lisäksi sen transistorit kuluttavat vähemmän virtaa.

Yhtä huonosti käy Kirin 9000s -piirin vertailu Samsungin S24 Ultra -puhelimen Qualcommin SM8650-AB -prosessorin kanssa. TSMC:n 4 nanometrin prosessissa siru vie piillä tilaa 137,5 neliömilliä.

Lopulta SMIC:n 7 nanometrin prosessi on lähinnä paranneltu versio yhtiön aiemmasta 15 nanometrin prosessista. Tämän perusteella voidaan sanoa, että kiinalainen mikropiirien valmistustekniikka on vähintään kolme vuotta länsimaista perässä. Todennäköisesti etumatka on vielä tätäkin suurempi.