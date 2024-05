Nokia-tuotenimi näyttää pikkuhiljaa katoavan kännykkämarkkinoilta. Viime vuodet laitteita valmistanut HMD Global nimeää laitteita nyt omalla HMD-brändillä. Ensimmäinen yrityspuhelin on nimeltään Pulse+ Business Editionin ja sen täkynä yrityksille on joustava etäpäivitys.

Generatiivista tekoälyä työnnetään nyt vauhdilla kaikkiin mahdollisiin sovelluksiin. On yksi alue, johon se sopii erinomaisesti, nimittäin datan ja tiedostojen hallinta. Kotimainen M-Files panostaa GenAI-ratkaisuihin isosti ja esitteli eilen uusia ominaisuuksia GenAI-pohjaiseen Aino-työkaluunsa.

OnePlus esitteli jokin aika sitten edullisemman version Pad-tabletistaan. Pad Go irtoaa nyt 299 eurolla eli satasen isoveljeään halvemmalla. Mutta miksi laite on tehty markkinoille, joilla ei tapahdu mitään mielenkiintoista?

Linköpingin yliopiston tutkijat ovat kehittäneet sinkistä ja ligniinistä rakennetun akun, joka voidaan ladata yli 8000 kertaa. Tämän innovaation tavoitteena on tarjota edullinen ja ympäristöystävällinen akkuvaihtoehto erityisesti alueille, joilla on rajoitettu sähkön saatavuus.

Renesas on tuonut markkinoille uuden RZ-sarjan mikroprosessorin tehokasta suorituskykyä vaativiin robotiikan sovelluksiin. RZ/V2H MPU:n tarjoama suorituskyky mahdollistaa sekä tekoälypohjaiset konenäkö- että reaaliaikaohjauksen sovellukset. Seuraavassa Renesasin Keigo Kawasaki tekee selkoa RZ-sarjan uuden jäsenen tuomista mahdollisuuksista robotiikan tekoälysovelluksiin.

SASE on iskusana, joka liitetään tällä hetkellä useimpiin uusiin tietoturvajärjestelmiin. Nyt DNA ryhtyy tarjoamaan asiakkailleen turvallisia verkkoyhteyksiä yhdessä Netskopen kanssa. Tuotetta myydään nimellä MSASE eli hallittu SASE.

Renesasin viime vuonna esitelty RA8M1 on maailman tehokkain mikro-ohjain. Nyt sille perustuvat järjestelmät saattavat olla myös maailman turvallisimpia, sillä taiwanilainen Macronix on sovittanut ArmorFlash-turvamuistinsa toimimaan yhdessä Renesasin sirujen kanssa.

Vuoden 2023 jälkipuoliskolla suuryrityksiin ja keskeiseen infrastruktuuriin hyökättiin yhä kehittyneemmillä kyberhyökkäyksillä. FortiGuard Labsin puolivuosittainen raportti kertoo esimerkiksi, että uutta haavoittuvuutta hyödynnetään nyt keskimäärin 4,76 päivässä.

Quside ja Equinix ovat solmineet merkittävän yhteistyösopimuksen, joka tuo edistykselliset kvanttilukujen satunnaisgenerointiteknologiat tuhansien yritysten ulottuville maailmanlaajuisesti. Tämä teknologia parantaa yritysten kykyä puolustautua kehittyneitä kyberuhkia vastaan ainutlaatuisen entropiaratkaisun avulla.

Oululainen TactoTek on kehittänyt ruiskuvalettavaa toiminnallista elektroniikkaa, joka on jo kiinnostanut useita autonvalmistajia. Nyt ruotsalainen sähköautojen valmistaja Polestar tutkii, miten TactoTekin IMSE-tekniikkaa voitaisiin hyödyntää tulevissa Polestar-malleissa.

Niin lataustehot kuin autojen kyky vastaanottaa sähköä ovat parantuneet koko ajan. Nyt Autoliitto ja sen kumppani Virta, jonka palvelu- ja teknologia-alustalla Autoliitto operoi verkostoaan, käynnistävät pilottihankkeen, jossa auton lataamisesta tehdään entistä vaivattomampaa.

Intel on esitellyt Thunderbolt-väylän laajennuksen, jonka avulla kaksi tietokonetta voidaan liittää suoraan toisiinsa C-tyypin USB-kaapelilla. Yhtiö kutsuu tekniikkaa nimellä Thunderbolt Share.

Yksi modernin teknologian sovellusten suurista trendeistä on koneet, jotka vaativat ympäristön tuntemista. Tämä voidaan tehdä kamera-antureilla, mutta niiden yksityisyyden säilyttäminen huolestuttaa monia. Suunnittelijat pohtivat vaihtoehtoisia tekniikoita, kuten millimetrialueen tutkaa.

Rohde & Schwarz on esitellyt uuden version keväällä lanseeratusta MXO 5 oskilloskoopista. Uusi MXO 5C on sama laite ilman näyttöä, joten se sopii laiteräkkiin 2U-korkeaan paikkaan. Rohde & Schwarz kehuu uutuutta maailman pienimmäksi jopa 2 GHz:n kaistanleveyteen yltäväksi oskilloskoopiksi.

STMicroelectronics on esitellyt uuden 6-akselisen liikeanturin, joka pitää sisällään koneoppimisytimen. Sen myötä liikeanturi mahdollistaa uusien älykkäiden toimintojen tuomisen sulautettuihin laitteisiin verkon reunalla.

Nysse eli Tampereen seudun joukkoliikenne aloittaa Remoted Oy:n kanssa yhteistyössä robottibussilinjan 301 liikennöinnin ensi viikon maanantaina. Bussi liikennöi maanantaista perjantaihin klo 06:00-20:30. Linjalla kulkee kerrallaan yksi ajoneuvo, joka ajaa kolme vuoroa tunnissa.

Etävalvomolta ei edellytetä reaaliaikaista datayhteyttä robottiajoneuvoon. Osalla valmistajista löytynee korkeimman automaatiotason täysvalmius, mutta verkkoyhteyksien datansiirtonopeus ei sitä tue. Nyt kulkulaitteen sallitaan bufferoida, varastoida tarvitsemaansa ohjausdataa mutta ehto on, että sen on pysähdyttävä toimialueensa rajalle.

Jotkut sovellukset maatalouden, rakentamisen ja maanmittauksen, geologian ja robotiikan sekä katastrofien hallinnan aloilla voidaan toteuttaa vain, jos saatavilla on riittävä paikannustarkkuus. RTK- eli Real-Time Kinematic -tekniikka mahdollistaa erittäin tarkan paikantamisen noin 2 senttimetrin tarkkuudella reaaliajassa.

Tehokkaimpien supertietokoneiden top500-lista on julkaistu ja Kajaanin LUMI pärjäsi kisassa hienosti olleen Euroopan tehokkain superkone. Listan koneet perustuvat erilaisiin arkkitehtuureihin ja prosessoreihin, mutta yksi asia niitä kaikkia yhdistää.

Pörssisähkö on ollut viikonloppuisin selkeästi halvempaa alkuviikkoihin verrattuna, selviää sähkönmyyntiyhtiö Nordic Green Energyn edellisten vuosien hintadatasta. Lisäksi yhtiö on tuonut asiakkaidensa käyttöön viikon päähän ulottuvan ennustetyökalun, joka kertoo, minä päivänä sähkö on halvimmillaan.