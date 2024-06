Varoitus kriittisestä haavoittuvuudesta Linuxissa

Yhdysvaltain kyberturvallisuus- ja infrastruktuuriturvavirasto CISA on lisännyt Linuxin kriittisen tietoturva-aukkojen luetteloonsa, jossa listataan niitä haavoittuvuuksista, joita tiedetään käytettävän aktiivisesti. Haavoittuvuus on CVE-numeroltaan CVE-2024-1086.

Aukon vakavuusluokitus on 7,8/10. Haavoittuvuus antaa järjestelmään päässelle hyökkääjälle mahdollisuuden laajentaa oikeutensa järjestelmätasolle. Se on seurausta use-after-free -virheestä, haavoittuvuudesta, joka ilmenee C- ja C++-kielillä kirjoitetuissa ohjelmistoissa.

Tarkalleen aukko synty, kun prosessi säilyttää pääsynsä (access) muistipaikkaan sen jälkeen, kun se on vapautettu tai vapautettu. Tällaiset use-after-free-haavoittuvuudet voivat johtaa etäkoodiin tai oikeuksien eskaloitumiseen.

Haavoittuvuus vaikuttaa Linuxin ytimen versioihin 5.14–6.6. Se liittyy ytimen komponenttiin, joka ​​helpottaa erilaisia ​​verkkotoimintoja, mukaan lukien pakettisuodatus, verkko-osoitteen ja portin käännös, pakettien kirjaaminen, käyttäjätilan pakettien jonottaminen ja muu pakettien käsittely.

Aukko on korjattu tammikuussa, mutta kuten CISA:n listaus ja ohjeistus osoittaa, kaikkiin tuotantojärjestelmiin ei vielä ole asennettu päivitystä. Aukon hyväksikäytöstä ei ole vielä tullut julki merkkejä.

CISA on antanut toimivaltaansa kuuluville liittovaltion virastoille 20. kesäkuuta asti aikaa julkaista korjaustiedosto. Lisätietoa aukosta löytyy NIST:n CEV-sivuilta täällä.

Kuva: DALL-E