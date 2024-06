Suomalaisyritys lupaa 100-kertaisen suorituskyvyn kaikkiin prosessoreihin

VTT:ltä irrotettu Flow Computing lupaa mahdottomia. Yhtiön kehittämällä rinnakkaislaskennan tekniikka voidaan nostaa minkä tahansa tietokoneen tai laitteen prosessorin suorituskyky jopa 100-kertaiseksi, käytetystä arkkitehtuurista riippumatta.

Flow Computingin teknologia on integroitavissa mihin tahansa prosessoriarkkitehtuuriin, käskykantaan tai prosessigeometriaan. Yrityksen tarjoaman teknologian ansiosta suorituskykyisissä sovelluksissa ei enää tarvita kallista suoritinkäskyjen nopeuttamista grafiikkaprosessorin avulla.

Yrityksen lisensoima arkkitehtuuri on nimeltään Parallel Processing Unit (PPU). PPU on täysin yhteensopiva kaikkien sitä käyttävien olemassa olevien ohjelmistosovellusten kanssa. Kun ohjelmat käännetään PPU:lle, nykyisten ohjelmistojen ja sovellusten rinnakkaista toiminnallisuutta on mahdollista parantaa merkittävästi tarvitsematta muuttaa itse ohjelmistoja.

Arkkitehtuuri lisäksi skaalautuu tehokkaammaksi automaattisesti. Mitä enemmän PPU-ytimiä prosessoriin on integroitu, sitä enemmän suorituskykyä on myöhemmin mahdollista parantaa.

Flow Computing tarjoaa optimoituja lisenssejä keskusyksikkömarkkinoille: mobiililaitteista ja tietokoneista aina supertietokoneisiin. Teknologia tehostaa myös laitteen emolevyn ja lisälevyjen toimintaa. Kun prosessorin toiminta tehostuu, kaikki siihen liitetyt yksiköt - kuten matriisi-, vektori- ja numeroprosessoriyksiköt sekä grafiikkaprosessorit - hyötyvät PPU:n suoritustehosta. Lisäksi ne saavat huomattavasti lisätehoa aiempaa suorituskykyisemmästä prosessorista.

Toimitusjohtaja Timo Valtosen - hän on yksi yrityksen perustajista - mukaan parin viimeisen vuosikymmenen aikana prosessorien suorituskyvyssä on tapahtunut vain hyvin marginaalista kasvua. - Tämä on johtanut tilanteeseen, jossa prosessorista on tullut tietokonelaskennan heikoin lenkki siinä käytetyn epäoptimaalisen peräkkäin suorittavan arkkitehtuurin takia. Prosessorien suorituskyvyssä on siirryttävä uuteen aikakauteen, jotta yhä kasvavaan laskentatehon tarpeeseen voidaan vastata.

Tämän uuden suorituskyvyn kysyntää määräävät tällä hetkellä pitkälti tekoälyn sekä reuna- ja pilvilaskennan tarpeet. Flow Computing aikoo olla PPU-arkkitehtuurillaan johtamassa tätä superprosessorien vallankumousta, Valtonen hehkuttaa.

Flow Computing on käynyt alustavia keskusteluja eri puolilla maailmaa toimivien merkittävien puolijohdetoimittajien kanssa. Kaikki ne hakevat ”Graalin maljaa”, joka mullistaisi seuraavan sukupolven prosessorien suorituskyvyn.

Flow Computing on kerännyt siemenrahoituskierroksellaan neljä miljoonaa euroa. Lisäötietoja sen tekniikasta löytyy täältä.

Ryhmäkuvassa vasemmalta Flow Computingin perustajat: pääsuunnittelija Jussi Roivainen, teknologiajohtaja ja pääarkkitehti Martti Forsell ja toimitu8sjohtaja Timo Valtonen.