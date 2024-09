CUI Devices on nyt Same Sky

CUI Inc -niminen yritys perustettiin vuonna 1989. Yrityskauppojen ja erilaisten uudelleenbrändäysten jälkeen nykyinen CUI Devices aloitti vuonna 2019. Nyt yhtiö ilmoittaa muuttaneensa nimekseen Same Sky.

Yhtiön mukaan uusi nimi edustaa yhteyksiä, esteiden purkamista ja yhteisten tavoitteiden jakamista asiakkaiden kanssa. Asiakkaista kiinni pitäminen on Same Sky -yrityksen tärkein prioriteetti. Kaikki tuotantolaitokset, liiketoimintaprosessit, materiaalilaskut, mallinumerot, taustaohjelmistojärjestelmät ja yrityksen keskeiset yhteystiedot säilyvät ennallaan. Same Skyn ​​ globaali jakeluverkosto ei muutu, eikä myöskään yhtiön toimitusketju.

Tuotevalikoima kattaa entiseen tapaan esimerkiksi audiopiirit, liitäntäpiirit, liike- ja ohjaussirut, releet, anturit, kytkimet ja lämmönhallintapiirit.

Same Sky ei ole puolijohdemaailman suurimpia yrityksiä. Yhtiön liikevaihdoksi on arvioitu 6,7 miljoonaa dollaria.