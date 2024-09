Joka saattaa muistaa, että Motorola rakensi ja käynnisti 1990-luvulla Iridium-satelliittijärjestelmän, josta tuli valtava kaupallinen katastrofi. Motorola mietti jopa satelliittien pudottamista mereen, kun toiminta oli niin tappiollista. Onneksi ei pudottanut, sillä satelliiteille on edelleen käyttöä.

Nokia kertoi perjantaina tehneensä merkittävän sopimuksen VIL:n eli Intian Vodafonen kanssa. Nokia rakentaa operaattorille 5G-verkon Intian suuriin kaupunkeihin. Kauppa sisältää 4G-verkon modernisoinnin ja laajentamisen.

Maailman ensimmäinen painettu Risc-V-piiri on ruotsalainen. Olof Kindgrenin Flex IC -suunnittelu on julkistettu arvostetussa Nature-tiedelehdessä.

Kriittisen infrastruktuurin suojelu on siirtymässä uuteen aikakauteen, kun tekoälystä (AI) tulee avaintekijä kyberuhkien torjunnassa. Check Point Researchin mukaan vuosina 2024 tammi–elokuussa energia- ja vesilaitoksiin kohdistui viikossa keskimäärin 1514 kyberhyökkäystä, mikä on peräti 37 % enemmän kuin edellisvuonna.

Kulutuselektroniikan myynti saavuttaa 977 miljardia dollaria vuonna 2025, mikä on 100 miljardia vähemmän kuin aiemmin ennustettiin. Pandemian aikana saavutetun ennätyksellisen myynnin jälkeen kulutuselektroniikan markkinoilla on ollut haastavat kolme vuotta.

Samsung on uusimmassa Galaxy S24 -älypuhelinsarjassaan lisännyt tekoälyn. käyttöä merkittävästi. Nyt osa samoista toiminnallisuuksista tuodaan yhtiön tabletteihin. Galaxy Tab S10 Ultra ja Galaxy Tab S10+ on varustettu 14,6- ja 12,4-tuumaisilla Dynamic AMOLED 2X -näytöillä.

Venäjä kiusaa nyt monia naapureitaan aiheuttamalla häiriöitä GPS-signaaliin. Vaasan yliopistossa tehty väitöskirja tuo merkittäviä edistysaskeleita ratkaisuissa, joita paikannuksessa voidaan ottaa käyttöön silloin, kun GNSS-signaalit ovat poissa pelistä.

Instan SafeLink-salausratkaisu on saanut Tracomilta NATO RESTRICTED ja EU RESTRICTED -tason salaustuotehyväksynnät. Kyseessä on ensimmäinen Traficomin tekemä salaustuotehyväksyntä EU:n ja Naton turvallisuusluokitellun tiedon suojaamiseksi.

Tietoturvayhtiö Check Point Researchin tutkimusosasto on havainnut uuden, mullistavan uhan: ensimmäisen mobiililaitteille suunnatun kryptovaluutan huijaussovelluksen Google Playssa. Sovellus tekeytyi lailliseksi WalletConnect-työkaluksi, hyödyntäen digitaalisen omaisuuden kasvavaa suosiota ja kohdistuen suoraan käyttäjiin heidän mobiililaitteillaan.

Samsung Electronics ilmoitti tänään lisäävänsä SSD-tuotteidensa valikoimaan 990 EVO Plus -mallin. PCIe 4.0 -tuen ja uusimman NAND-teknologian ansiosta 990 EVO Plus on ihanteellinen ratkaisu kuluttajille, jotka haluavat parantaa tietokoneidensa suorituskykyä ja energiatehokkuutta.

Sähköverkon ulkopuolella on tuhansia linkkimastoja, sääasemia, rakennustyömaita, rautateitä ja muita kohteita, joissa tarvitaan pieniä määriä sähköä. VTT-vetoisessa projektissa havaittiin, että polttokennoteknologia mahdollistaa toimintavarman, etäohjattavan ja ympäristöystävällisemmän sähköntuotannon jopa vaikeakulkuisissa ääriolosuhteissa.

Telia ja Valokuitunen ovat sopineet alustavasti Telia Finlandin pientaloalueille toteuttamien kotien valokuituyhteyksien myymisestä Valokuituselle. Kaupassa Valokuituselle siirtyy runsaat 16 000 valokuituasiakasta.

Nokia kertoo, että uusiseelantilainen operaattori Spark New Zealand (Spark) on valinnut sen laajentamaan olemassa olevaa 4G- ja 5G-verkkoa maan kaupungeissa. Spark on valinnut Nokian ensisijaiseksi 5G-radioverkon toimittajaksi.

90 prosenttia ihmisistä väittää ymmärtävänsä tekoälyä jonkin verran, mutta vain 15 prosenttia tietää, miten sitä voi käyttää arjessa. Näin kertoo Samsungin tuore tutkimus, johon osallistui 11 000 eurooppalaista.

Yhdysvaltain kauppaministeriön teollisuus- ja turvallisuusvirasto BIS on julkistanut ehdotuksen uudesta säännöstöstä, joka toteutuessaan kieltää tiettyjä laitteistoja ja ohjelmistoja sisältävien ajoneuvojen myynnin tai maahantuonnin. Rajoitus koskee koodia ja komponentteja, joilla on yhteys Kiinaan tai Venäjään.

Sony on esitellyt uuden 27-tuumaisen näytön INZONE-sarjaansa. 27-tuumaisella M10S-näyttö saattaa olla maailman nopein, sillä sen virkistystaajuus on 480 hertsiä. Myös vasteaika on kutistettu 0,03 millisekuntiin.

Sähköenergiaa olisi syytä pystyä varastoimaan pitkiä aikoja mahdollisimman kustannustehokkaasti. Columbian yliopiston materiaalitieteiden tutkijat näyttävät löytäneen tähän ratkaisuksi uuden elektrolyytin. Tutkimus on julkaistu Nature Communications -lehdessä.

Kyberrikolliset ovat alkaneet hyödyntää yhä enemmän suosittuja sisältöjen luontiin ja yhteistyöhön tarkoitettuja alustoja tietojenkalasteluhyökkäyksissään, kertoo tietoturvayritys Barracudan uhka-analyytikkojen tuore raportti. Näitä alustoja käyttävät laajasti niin yritykset, koulut kuin luovan alan toimijatkin, ja rikolliset pyrkivät hyödyntämään käyttäjien luottamusta levittääkseen haitallisia linkkejä.

Tällä hetkellä esimerkiksi älypuhelimilla voidaan määrittää käyttäjän sijainti parhaimmillaan muutaman metrin tarkkuudella, jos satelliittidataa yhdistetään mobiiliverkon dataan. Sveitsiläinen u-blox on nyt esitellyt uuden alustan, jolla kulutuselektroniikan laitteisiin saadaan sentintarkka paikannus.

Tekoälyllä viritettyjä tietokoneita myydään nyt kuluttajille, mutta nyt tekniikkaa tuodaan myös ammattikäyttöön kentälle. Panasonic on esitellyt ensimmäisen Toughbook-sarjan tabletin, jossa on tekoälyä tukeva Intel-suoritin.