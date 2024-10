Nyt se tulee: nopeampi USB ja jopa 240 watin lataus

On jo kaksi vuotta aikaa siitä, kun USB Promoter Group esitteli USB4-väylän 2.0-version. Sen myötä USB4-linkkien datanopeus kasvaa kaksinkertaiseksi eli 80 gigabittiin sekunnissa. Nyt markkinoille ovat tulleet ensimmäiset uutta nopeutta tukevat kaapelit.

Asialla on Elecom-niminen japanilaisyritys. Se on esitellyt ensimmäiset USB4- 2.0 -kaapelit, joten on virallisesti sertifioitu tukemaan 80 gigabitin datanopeutta. Yhtiö lupailee myös kaapelia, joka nostaa USB-latauksen tehon jopa 240 wattiin. Tällöin syöttövirta on 5 ampeeria 48 voltin jännitteellä.

240 watin virransyöttö tarkoittaa, että USB-kaapelilla voidaan ladata kannettavia tietokoneita tai mitä tahansa virtaa kuluttavaa laitetta, jos se vain tukee näitä tehotasoja. Elecomin kaapelit tukevat myös DisplayPort-signaalin siirtoa jopa 8K @ 60Hz -tarkkuudella (7680 x 4320 pikseliä).

Pelkkä kaapeli ei tietenkään riitä. Kestää edelleen jonkin aikaa, ennen kuin markkinoille tulee USB4 2.0 -porteilla varustettuja laitteita. Tällä hetkellä yksikään saatavilla oleva PC-emolevy ei tarjoa natiivitukea standardille.

Microsoft on jo aloittanut Windows 11:n valmistelun USB4 2.0:lle ja sitä tuetaan uusimmissa Insider-esiversioissa. PC- ja laitevalmistajien on kuitenkin lisättävä laitteisiinsa PCIexpress 5.0 x4 -väyläyhteyksien tuki, jotta USB4 2.0:n sallima laajakaistainen kaistanleveys on mahdollinen.

USB4 2.0 pystyy teoriassa jopa 120 gigabitin datanopeuteen, jos kaista varataan epäsymmetrisesti yksisuuntaiseksi. Jos näin tehdään, toiseen suuntaan jää kaistaa 40 gigabitin verran.