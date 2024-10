Vuoden tekoälyteko on saanut yli 1,4 miljoonaa opiskelemaan tekoälyn perusteita

Helsingin Vanhalla Ylioppilastalolla eilen järjestetty AI-gaala kokosi yhteen yli 400 yritysjohtajaa, tekoälyn asiantuntijaa ja innovaattoria juhlistamaan tekoälyn saavutuksia ja tulevaisuuden mahdollisuuksia Suomessa. Vuoden tekoälytekona palkittiin MinnaLearnin ja Helsingin yliopiston Elements of AI -verkkokurssi.

Ehdokkaita palkintokategorioihin asetettiin yhteensä 139, kehittäjistä soveltajiin, startupeista suuryrityksiin. Tuomariaston puheenjohtaja Risto Siilasmaan mukaan hakemusten laatu ja määrä oli positiivinen yllätys. - Suomen tekoälyinnovaatiot ovat ottaneet harppauksen oikeaan suuntaan tänä vuonna. Toisaalta kehitysvauhti kiihtyy koko maailmassa ja Suomen pitää edelleen kiriä pysyäkseen globaalissa kisassa mukana, Siilasvuo sanoi.

Vuoden tekoälytekona palkittiin MinnaLearnin ja Helsingin yliopiston Elements of AI -verkkokurssi. Tuomaristo piti kurssia yhtenä suurimmista tekoälyyn liittyvistä teoista, joita Suomessa on tehty viimeisen 10 vuoden aikana. Elements of AI:lla on yli 1,4 miljoonaa opiskelijaa ympäri maailmaa. Se on onnistunut demokratisoimaan tekoälyosaamista globaalisti ja nostanut Suomen keskeiseksi toimijaksi tekoälyopetuksen kansainvälisessä kentässä, tuomaristo perusteli.

Maaliskuussa 2024 perustetun AI Finland -verkoston tavoitteena on lisätä tekoälyn soveltamista ja kehittämistä Suomessa. Verkostosta kiinnostuneeksi on ilmoittautunut jo yli 400 yritystä. AI Finlandin alkuvaiheen rahoitus on osa Teknologiateollisuuden 13,2 miljoonan tekoälyinvestointia.

Myös yhteistyökumppani Business Finlandin tavoitteena on rohkaista suomalaisia yrityksiä tutkimaan, kehittämään ja hyödyntämään tekoälyn mahdollisuuksia sekä Business Finlandin ja AI Finlandin tarjoamia rahoitusmahdollisuuksia.

Tässä kaikki AI-gaalassa palkitut