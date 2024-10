Tekoäly ohjaa nyt servomoottoria

Panasonic Industry on tuonut markkinoille Euroopassa uuden MINAS A7 -servokäyttöjen tuoteperheen, joka on yhtiön mukaan maailman ensimmäinen kaupallinen tekoälyllä varustettu servojärjestelmä. Tekoälyä hyödyntävä automaattinen precAIse tuning - viritystoiminto mahdollistaa äärimmäisen tarkan säädön ilman erikoisasiantuntijaa ja vähentää asennusaikaa jopa 90 prosentilla.

MINAS A7 -servomoottorit ja -käytöt parantavat laitteiden suorituskykyä ja yksinkertaistavat sekä asennusta että käyttöä. Tekoälyn ansiosta servojärjestelmä pystyy automatisoimaan tehtäviä, jotka aiemmin vaativat asiantuntijan manuaalista säätötyötä perinteisten automaattisten viritystoimintojen puutteiden vuoksi. MINAS A7 saavuttaa alan korkeimman liikkeen suorituskyvyn, ja sen enkooderin resoluutio on huimat 27 bittiä, tarjoten 134 217 728 pulssia per aikaväli.

Servokäyttöjen nopeusvasteen taajuus on myös huipputasoa, ylittäen 4,0 kHz, ja servomoottorin maksimikierrosnopeus on 7 150 r/min, mikä lyhentää laitteiden syklejä. Kompaktin rakenteensa ansiosta MINAS A7 säästää tilaa ja alentaa kustannuksia. Lisäksi uusi malli on taaksepäin yhteensopiva aiemman MINAS A6 -tuoteperheen kanssa, joten niiden vaihto on helppoa.

Panasonic Industryn tuotepäällikkö Philipp Zebischin mukaan MINAS A7 -servokäyttö perhe takaa äärimmäisen vakaan toiminnan ja koneen komponenttien pidemmän keston kiitos online-seurantatyökalujen. - Olemme kehittäneet MINAS A7 -sarjan optimaalisen ihmisen ja koneen yhteistoiminnan saavuttamiseksi – tekoälyn automatisointi ja seurantatoiminnot vähentävät asennusaikaa ja huoltokustannuksia, sekä takaavat parhaan mahdollisen prosessoinnin laadun ja nopeuden monissa eri sovelluksissa, Zebisch hehkuttaa.

