Microchipin uusimmat RISC-V-mikroprosessorit tukevat kvanttiluokan salausta

Kvanttitietokoneiden odotettu saapuminen aiheuttaa merkittävän uhan, sillä ne saavat nykyiset tietoturvamenetelmät tehottomiksi. Microchipin RISC-V-pohjainen PIC64HX on yksi markkinoiden ensimmäisistä mikroprosessoreista, joka tukee äskettäin standardoituja kvanttitason salausalgoritmeja.

Kyse on NIST-järjestön standardoimista FIPS 203- ja FIPS 204-algoritmeista. FIPS 203 (ML-KEM) on avainten vaihtoon tarkoitettu kryptografinen algoritmi, joka tarjoaa suojan kvanttitietokoneiden laskentatehoa vastaan. FIPS 204 (ML-DSA) puolestaan on digitaalinen allekirjoitusalgoritmi, joka varmistaa tiedon eheyden ja autentikoinnin kvanttiturvallisella tavalla.

PIC64HX on korkean suorituskyvyn moniytiminen 64-bittinen RISC-V -mikroprosessori, joka kykenee kehittyneeseen tekoälyn (AI) ja koneoppimisen (ML) prosessointiin. Se on varustettu aikakriittistä verkotusta tukevalla TSN Ethernet -yhteys sekä puolustusluokan tietoturvalla.

Prosessorille integroitu Ethernet-kytkin sisältää TSN-ominaisuuksia, jotka tukevat tärkeitä nousevia standardeja. Näitä ovat IEEE P802.1DP TSN lentokoneiden sisäisen Ethernet-viestinnän käyttöön, IEEE P802.1DG TSN-profiiliin ajoneuvojen Ethernet-viestinnän käyttöön ja IEEE/IEC 60802 TSN-profiiliin teollisuuden automaatioon.

Kahdeksan 64-bittistä RISC-V CPU -ydintä yhdessä SiFive Intelligence X280 -vektori-laajennuksilla mahdollistaa korkean suorituskyvyn laskentatehon kriittisiin järjestelmiin, virtualisointiin ja vektoriprosessointiin tekoälytyökuormien nopeuttamiseksi.

Esimerkiksi seuraavan sukupolven lentokoneet vaativat uuden sukupolven prosessoreita kriittisiin sovelluksiin, kuten lennonhallintaan, ohjaamon näytöille, matkustamon verkottamiseen ja moottorinohjaukseen.