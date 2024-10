OnePlus yllättää - uudessa käyttöliittymässä selvästi vähemmän koodia

OnePlus esittelee nyt virallisesti uuden käyttörajapinnan älypuhelimiinsa. OxygenOS 15 tuo ensimmäistä kertaa kunnolla tekoälyominaisuuksia valmistajan laitteiden käyttäjille. Yllättävää on se, että uusista ominaisuuksista huolimatta alusta on koodimäärältään jopa viidenneksen laihempi.

OnePlussan mukaan koodista on jätetty pois vanhoja resursseja kuten taustakuvia. Näitä on oletuksena vähemmän, toki niiden lataaminen verkosta on entiseen tapaan mahdollista. Lisäksi OOSI-alustalla on aiemmin valmistuttu liikaa tulevaisuuden päivityksiä varten.

Myös monia vanhoja toimintoja on riisuttu, koska ne ovat toiminnallisesti päällekkäisiä. Tulokset ovat vaikuttavia, sillä järjestelmädata vie jopa 20 prosenttia vähemmän tilaa. Tämä tarkoittaa jopa viisi gigatavua lisää tallennustilaa käyttäjän omille tiedostoille.

OxygenOS 15 tuo ensimmäisenä markkinoille aidon rinnakkaisprosessoinnin. Tämä tarkoittaa, että kaikki ruudulla näkyvän vaatimat prosessit (response, activate, drawing, rendering, refreshing, scheduling) tapahtuu samaan aikaan. Tämän ansiosta kaikki sovellukset pyörivät rinnakkain ilman viivettä.

Aiemmin vaihdettaessa nopeasti sovelluksesta toiseen animoinnissa oli huomattava viive. Tämä johtuu siitä, että edellisen sovelluksen animaation renderöinti päättyy. OOS15:ssa tätä viivettä ei ainakaan demojen perusteella ole. Tämän ansiosta siirtymä sovelluksesta toiseen on aidosti saumatonta.

Tämä tekniikka toimii lähes riippumatta siitä, kuinka monta sovellusten käyttäjällä on auki. Jopa yli 20 sovelluksen pyöriessä taustalla siirtymät ovat sujuvia. Tätä tulee olemaan hyvin mielenkiintoista nähdä käytännössä. Tätä animoinnin rinnakkaista renderöintiä ei ole edes iPhonessa, joka näkyy selvästi animoinnin pätkimisenä. Jos avaa ja sulkee appeja, iOS ei aina vastaa.

OxygenOS 15:n myötä OnePlus ottaa ison hypyn tekoälyaikaa. Niinpä kuvasovellukseen tuodaan kolme uutta AI-toimintoa: AI Unblur, AI Refelction Eraser ja AI Detail Boost. Toiminnot vaativat pilvipalvelua, mutta niiden avulla epätarkkoja kuvia voi terävöittää, heijastuksia poistaa ja yksityiskohtia lisätä. Toiminnot toimivat myös vanhemmille kuville ja OnePlus lupaa, että kuvien yksityisyys säilyy.

Myös tekstinkäsittelyyn tuodaan lisää tekoälyä. AI Notes järjestää muistiinpanot, nostaa esiin avainkohdat ja siistii niiden tyylin. Sivupalkista aukeaa AI Reply -toiminto, joka osaa vastata viesteihin kontekstin perusteella. Gemini-tekoälymallit tulevat lisäksi käyttäjän avuksi. Nämä AI-toiminnot vaativat nekin pilviyhteyttä.

Ja entiseen tapaan käyttöliittymän ”skiniä” on viilattu modernimmaksi. OneTake-toiminnolla saadaan AOD-aloitusnäyttöön leikattua sisältöä omista kuvista. Uutta on myös Share with iPhone -toiminto, jolla tiedostojako iPhone-käyttäjien kanssa onnistuu suoraan (kunhan toiminto on laitettu asetuksista päälle).

OxygenOS 15:n beetaversion jakelu alkaa OnePlus 12 -puhelimille lokakuun 30. päivä.