Sulautetuissa menee nyt lujaa. IoT-ratkaisuihin keskittyvä Kontron AG julkisti vuoden 2024 kolmannen neljänneksen ja ensimmäisten yhdeksän kuukauden tuloksensa, jotka osoittavat vahvaa liikevaihdon ja tuloksen kasvua.

Infineon Technologies on tänään julkistanut AURIX TC4Dx -mikro-ohjaimen, joka on uusimman AURIX TC4x -perheen ensimmäinen jäsen. Uusi mikro-ohjain perustuu 28 nanometrin teknologiaan ja tarjoaa lisää suorituskykyä sekä korkeanopeuksisia yhteyksiä.

STMicroelectronics on julkaissut uuden web-pohjaisen työkalun, ST AIoT Craftin, joka helpottaa tekoälyä hyödyntävien IoT-projektien kehitystä ST älykkäillä MEMS-antureilla. Työkalu mahdollistaa tekoälymallien luomisen ja käyttöönoton suoraan anturitasolla, mikä nopeuttaa kehitystä ja vähentää virrankulutusta.

National Instruments oli takavuosina yritys, joka näkyi kaikkialla. Sillä oli paikalliset toimistot lähes joka maassa. NI:n maakohtaiset toimistot korvattiin vuosia sitten globaaleilla asiakkuuksilla, mutta heiluri meni ehkä liian pitkälle. Nyt yhtiö palaa kartalle nyt uuden emoyhtiönsä Emersonin tuella, lupaa lokakuun alussa Pohjoismaiden ja Benelux-maiden maajohtajana aloittanut René Voorhorst.

Elisa ja Nokia ovat kokeilleet ensimmäisenä Euroopassa 100 gigabitin nopeutta tuotannollisessa valokuituverkossa. Ennätys antaa esimakua tulevien vuosien kehityksestä: Elisa on jo kesäkuusta asti rakentanut valokuituverkkoaan kyseisellä huippunopealla teknologialla.

Amerikkalainen Time-lehti on valinnut pian päättyvän vuoden parhaat keksinnöt. Joukossa on esimerkiksi robottikirurgiaa ja immersiivistä pelaamista. Laitepuolella mainittujen joukkoon ylsi Honorin Magic V3, joka on maailman ohuin taivuteltava älypuhelin.

Viikon päästä alkavat Münchenissä ammattielektroniikan tärkeimmät messut, kun Electronica avaa ovensa. Tämä tarkoittaa, että messujen uusien tuotteiden vyöry on jo alkanut. Flex Power Systems lupaa esitellä Münchenissä uutta datakeskusten teholähdettään.

Usein läppäreihin asennetaan kameroita, joiden avulla tunnistetulle käyttäjälle voidaan poistaa lukitus automaattisesti. Näyttöjen reunukset käyvät kuitenkin yhä kapeammiksi, joten integroidun kameran pitää kutistua samaa tahtia.

Kalifornian yliopiston Irvinen kampuksen (UC Irvine) tutkijat ovat tehneet mullistavan läpimurron aurinkoenergian alalla, joka voi muuttaa tavan, jolla tuotamme ja käytämme aurinkoenergiaa tulevaisuudessa. Tutkijoiden kehittämä menetelmä voi muuttaa perinteisen piin ominaisuudet dramaattisesti, parantaen sen kykyä muuntaa auringonvaloa sähköenergiaksi jopa 10 000-kertaisesti. Tämä voi mahdollistaa ohuempien ja tehokkaampien aurinkopaneelien valmistuksen, jotka olisivat myös huomattavasti edullisempia.

Sähköautoilun yleistyessä taloyhtiöt, yritykset ja vapaa-ajan kohteet, kuten golfkentät ja hotellit, ovat alkaneet asentaa latausasemia asiakkaidensa käyttöön. Mutta tiesitkö, että Suomessa kaikki kulutusperusteinen sähköauton lataus on lain mukaan toteutettava näytöllä varustetulla MID-hyväksytyllä latausasemalla?

Kajaanissa LUMI-supertietokonetta CSC:n tiloissa operoiva konsortio jättää tänään hakemuksen, jolla se pyrkii yhdeksi Euroopan Unionin tekoälytehtaista. EuroHCP-hankkeen AI Factory -ohjelman ensimmäisen kierroksen haku päättyy tänään.

Belgialainen Solithor on edistynyt merkittävästi seuraavan sukupolven kiinteän elektrolyytin litium-metalli-akkujen kehityksessä. Uusin akku yltää 384 wattitunnin energiatiheyteen kiloa kohti ja kestää tuhat lataussykliä.

Nokia on allekirjoittanut yhden vuoden 5G-sopimuksen jatkosopimuksen Taiwan Mobilen kanssa parantaakseen Taiwan Mobilen 5G-verkon suorituskykyä ja kapasiteettia sekä päivittääkseen sen 4G/LTE-verkkoa. Tämä lisää verkon kapasiteettia ja kattavuutta TWM:n noin 10 miljoonan asiakkaan tilaajakunnalle.

Intel on ollut viime aikoina uudenlaisissa huhuissa, kun yhtiötä on välillä pilkottu, välillä myyty. Kolmannen neljänneksen tulokseen kirjattiin massiiviset 16,6 miljardin dollarin tappiot, mutta pääjohtaja Pat Gelsinger sanoo silti, että Inteliä tai sen osia ei olla myymässä minnekään.

VTT kehittää uutta akkutekniikkaa sadan tutkijan voimalla. Kuvassa on kaikkialta löytyvää natriumia, jolla halutaan korvata litium akuissa. Kiinan kanssa kisaaminen voi osoittautua mahdottomaksi yhtälöksi myös litiumin korvaavissa kemioissa, mutta bioakuissa voi olla potentiaalia nousta merkittäväksi suomalaiseksi akkubisnekseksi.

Nokia ja Kroatian suurin operaattori Hrvatski Telekom (HT) laajentavat yhteistyötään uuden Network as Code -alustan avulla, joka mahdollistaa ohjelmistokehittäjien pääsyn HT 5G-verkon resursseihin. Tavoitteena on kehittää uusia kuluttaja- ja yrityssovelluksia, jotka hyödyntävät HT markkinoiden johtavia 5G-verkon ominaisuuksia niin Kroatiassa kuin muualla Euroopassa.

Elektroniikka- ja kodinkonekaupan yhdistys ETKOn lukujen mukaan Suomessa myytiin heinä-syyskuussa reilut 636 tuhatta puhelinta, mikä on 4,4 prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Rahassa mitattuna myynnin arvo sen sijaan laski 1,6 prosenttia.

Euroopan elektroniikan komponenttien jakelumarkkinat kokivat heinä-syyskuussa ison romahduksen. DMASS:n mukaan kokonaismarkkinat supistuivat 30,2 prosenttia ja jakelijoiden kokonaismyynti oli 3,64 miljardia euroa.

Avaruustutkimuksessa voidaan nyt käyttää pitkän matkan optisia linkkejä kuvien, videoiden ja datan siirtämiseen avaruusluotaimista Maahan valon avulla. Jotta signaalit kuitenkin yltävät perille eikä niitä häiritä matkalla, tarvitaan äärimmäisen herkkiä vastaanottimia ja häiriöttömiä vahvistimia.

AMD on esitellyt uusi työhevosia pöytätietokoneisiin. Niiden joukossa on Ryzen 7 9800X3D -prosessori, joka perustuu "Zen 5" -arkkitehtuuriin ja käyttää toisen sukupolven 3D V -välimuistitekniikkaa. AMD kehuu huippumallia maailman parhaaksi peliprosessoriksi.