Valkeakoski on yksi Suomen ensimmäisistä kaupungeista, joka kokeilee katuvalaisimien kautta toteutettua langatonta lähiverkkoyhteyttä ja kameravalvontaa. Älyvalaistukseen erikoistuneen Signifyn kanssa yhteistyössä toteutettu valaistus- ja tietoliikenneratkaisu säästää kustannuksia ja aikaa, kun kaupunki välttyy mittavilta kaapelointitöiltä.

Elisan on ottanut 800 gigabitin tekniikan käyttöön runkoverkossaan ensimmäisenä maailmassa. Juniperin reitittimet moninkertaistavat runkoverkon tiedonsiirtokapasiteetin ja kiihdyttävät samalla mobiili- ja valokuituverkkojen kehitystä.

ChatGPT on nyt ollut markkinoilla kahden vuoden ajan. Siinä ajassa se on ehtinyt mullistaa monta alaa, mutta työnhaun tekoäly on saanut sekaisin. rekrytointipalveluja tarjoavan Remoten tutkimuksen mukaan 75 prosenttia työnantajista on saanut tekoälyn kirjoittamia ja vääriä tietoja sisältäviä työhakemuksia.

OnePlussan tilaama ja OnePollin toteuttama kyselytutkimus paljasti suomalaisten kuluttajien kasvavan kiinnostuksen älypuhelinten tekoälyominaisuuksia kohtaan. Yleisin syy vaihtaa puhelin uudempaan on kuitenkin heikko akunkesto.

Raspberry Pi -perhe sai uuden jäsenen, kun Raspberry Pi Pico 2 W julkaistiin tänään. Uutuus on varustettu integroiduilla langattomilla ominaisuuksilla, kuten 2,4 GHz Wi-Fi:llä (Wi-Fi 4) ja Bluetooth 5.2:lla. Tämä tekee siitä houkuttelevan vaihtoehdon erityisesti IoT-projekteihin ja langattomiin sovelluksiin.

Cornellin yliopiston tutkijat ovat kehittäneet uudenlaisen huokoisen kiteen, joka voi merkittävästi parantaa litiumioniakkujen turvallisuutta. Keksintö pohjautuu ainutlaatuiseen makrosyklien ja molekyylikoppien yhdistelmään, joka mahdollistaa litiumionien kulun kiinteässä akussa sujuvammin kuin koskaan aiemmin.

Tasavallan presidentti Alexander Stubb on myöntänyt ohjelmistoyhtiö Unikielle kansainvälistymispalkinnon. Tampereella vuonna 2015 perustetun Unikien noin 65 miljoonan euron liikevaihdosta yli puolet tulee viennistä ja noin neljännes 600 hengen organisaatiosta työskentelee Suomen ulkopuolella.

Anglia on harvinainen yksityisomistuksessa oleva englantilainen komponenttien jakelija, joka tarjoaa mielellään suunnittelutukea ja lähettää uusia tuotteita ilmaisnäytteinä. Pariisissa sijaitsevan logistiikkakeskuksen kautta yritys haluaa nyt laajentua Eurooppaan, mukaan lukien Ruotsiin ja Suomeen.

Verkkohyökkääjät käyttävät uhrien nimiä, osoitteita ja kuvia heidän kotitaloistaan personoidakseen ns. sextortion- eli seksikiristyshyökkäyksiä ja lisätäkseen maksupaineita, selviää tietoturvayhtiö Barracudan julkaisemasta uudesta tutkimuksesta.

Kun verkkojen välisten yhdyskäytävien toteuttamisessa ollaan siirtymässä enenevässä määrin yhdessä tapahtuvaan reunalaskennan ja tekoälyn hyödyntämiseen, yksi järjestelmäkomponentti tahtoo jäädä turhan vähälle huomiolle: ihmisen ja koneen välisen rajapinnan toteuttava laite. Näin voi käydä esimerkiksi käytettäessä laitekehikkoja tai tietokonekoteloita järjestelmäarkkitehtuuriin kuuluvien edge-solmujen tekoälytoimintojen sijoituspaikkoina, kirjoittaa Advantech artikkelissaan.

Norjalainen TouchNetix on julkistanut uuden XL-kosketusratkaisunsa, joka on suunniteltu erityisesti jättimäisille, jopa 105-tuumaisille näytöille ja pinnoille. Tämä innovaatio on suunnattu erityisesti yritys- ja koulutuskäyttöön, joissa suurikokoiset näytöt ja valkotaulut tarjoavat monikäyttäjäyhteistyön ja esitysten mahdollisuuksia.

Jolla alkaa pian toimittaa ensimmäisiä Mind2-tekoälylaitteita tilaajilleen Salon tehtaalta, mutta mikä laite oikeastaan on? Mitä se tuo käyttäjälleen? Miksi pitäisi kantaa mukanaan yhtä uutta laitetta? Laite on käyttäjälleen muisti, joka tuo lisää aikaa työpäivään, sanovat toimitusjohtaja Sami Pienimäki ja hallituksen puheenjohtaja Antti Saarnio.

Belgialainen Melexis on julkistanut uuden MLX91235-virta-anturin, joka mullistaa virranmittauksen poistamalla tarpeen perinteiselle ferromagneettiselle ytimelle. Tämä innovaatio laajentaa Melexisin anturivalikoimaa ja mahdollistaa suurempien virtojen mittaamisen ulkoisten johtimien, kuten piirilevyjen tai väyläkiskojen, kautta.

Sähköautojen myynti on heitellyt viime aikoina, mikä on näkynyt myös latausasemien rakentamisessa. Tämä näkyy myös kotimaisen Kempowerin tämän hetken luvuissa. Notkahdus on kuitenkin väliaikainen, sillä latausasemien markkinoille luvataan globaalisti isoa kasvua.

Saksalaislähtöinen Ubitium on kehittänyt innovatiivisen prosessoriarkkitehtuurin, joka yhdistää eri suorittimien (CPU, GPU, DSP, FPGA) toiminnot yhteen siruun. Yrityksen mukaan tämä uusi RISC-V-arkkitehtuuriin perustuva ratkaisu mullistaa yli 50 vuotta vanhan suorittimien suunnittelun.

Startup-tapahtuma Slush on takanapäin, mutta mitä jäi käteen? Tekoäly oli laajasti esillä jo viime vuonna, mutta nyt AI oli selvästi keskeisessä roolissa. Voiko enää perustaa yritystä ilman, että on jokin kytkös tekoälyyn? Tai slushimaisemmin, voiko sellaiselle bisnesidealle saada rahoitusta?

Nvidia on jälleen rikkonut odotukset raportoidessaan 35,1 miljardin dollarin liikevaihdon kolmannella vuosineljänneksellä. Tämä merkitsee 94 prosentin kasvua viime vuoteen verrattuna. Osakekohtainen tulos nousi peräti 111 prosenttia. Mutta miten teknologinen ekosysteemi reagoi ja hyötyy Nvidian ylivoimasta?

Reunatekoälyä hyödyntävien teollisten alustojen johtava toimittaja Advantech on saanut kansainvälistä tunnustusta voittamalla 2024 IoT Edge Computing Excellence Award -palkinnon. IoT Evolution World -verkkosivuston myöntämä palkinto korostaa Advantechin roolia reunalaskennan ja tekoälyratkaisujen edelläkävijänä. Yrityksen palkitut tuotteet MIC-732-AO, UNO-148 V2, MIC-770 V3 + MIC-75GF10 ja IPC-730 tarjoavat ratkaisuja teollisten reunasta pilveen -tekoälysovellusten vaatimuksiin.

Saksalainen startup Q.ANT on julkistanut ensimmäisen kaupallisen fotoniprosessorinsa, joka tuo täysin uuden tason energiatehokkuutta ja suorituskykyä laskentaan ja tekoälysovelluksiin. Uusi Native Processing Unit (NPU) perustuu valon käyttöön laskennassa perinteisten elektronien sijaan.

Supercellin toimitusjohtaja Ilkka Paananen avasi Slush-tapahtumassa, miten peliyhtiö uudisti organisaatiotaan vastatakseen kiristyneeseen kilpailuun pelimarkkinoilla. Vuonna 2022 Supercell kohtasi laskusuhdanteen markkinaosuuksissaan, mikä sai Paanasen pohtimaan yhtiön tulevaisuutta ja asemaa maailman johtavana pelinkehittäjänä.